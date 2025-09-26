Pertamina Patra Niaga hizo un llamamiento al público y a los consumidores, asegúrese de que la verdad de la información

VIVA – Pertamina Patra Niaga en los últimos tiempos ha estado observando y leyendo la práctica de la manipulación de información o incluso información sobre información como BROMA que tiene el potencial de hacer que las personas y los consumidores se sientan incómodos y se preocupen por las condiciones que ocurren.

La desinformación o distribución del engaño se lleva a cabo por partes irresponsables y dirigida a Pertamina y al gobierno.

Pertamina es muy desafortunada porque no solo es una difamación de Pertamina como bumn, sino también para el gobierno que actualmente está ayudando y convirtiéndose en un protector para proporcionar el mejor servicio para la comunidad.

Para, Pertamina patra niaga Sintiendo la necesidad de enderezar una serie de información de Hoaks que circula en las redes sociales. Aquí están las filas de Hoaks y los hechos reales:

Las restricciones al llenar combustible por hasta 7 días para automóviles y 4 días para motocicletas, así como una prohibición de los atrasos en impuestos del vehículo son incorrectos. La distribución del combustible, especialmente el combustible subsidiado, continúa funcionando de acuerdo con las regulaciones gubernamentales a través del mecanismo aplicable para ser más dirigido y transparente. Esto también ha sido transmitido por el Ministerio de Energía y Recursos Minerales a través de un portavoz de KESDM. La existencia de incendios de la estación de servicio debido a la política de restricción de combustible es Hoaks. El video que circula es una vieja grabación de diferentes eventos, a saber, el incidente del incendio de la estación de servicio en Aceh en 2024. Video viral de Lumajang: Se dice que la comunidad tiene una estación de servicio. El verdadero incidente fue el miércoles 17 de septiembre de 2025, cuando había un carnaval en Sentul Village, Lumajang. Debido a las fuertes lluvias, la audiencia se apiñó en el área de la estación de servicio que había estado cerrada desde las 21:00 WIB. La conmoción ocurre debido a la influencia del licor, no por los servicios de la estación de servicio. No hay saqueo ni daño, solo la basura se dispersa al día siguiente.

Pj. La secretaria corporativa de Pertamina, Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, instó al público a ser observador y exhaustivo en varias formas de desinformación que a menudo circulan.

«Además del tema de las restricciones de combustible, el público también debe tener en cuenta otros hoaks, como el reclutamiento ficticio que solicita costos, la noticia de los petroleros de Pertamina llena estaciones de servicio privadas, así como información falsa relacionada con los precios», explicó Roberth.

Pertamina Patra Niaga invita al público a garantizar siempre la verdad de la información a través del canal oficial de la Compañía, a saber, el Centro de llamadas de Pertamina 135 y la cuenta oficial de las redes sociales de Pertamina.