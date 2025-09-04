Pertamina Patra Niaga hace ajustar el precio del combustible no subsidiado



Gente finlandesa como la sauna desnuda, estos son 5 hábitos que son muy diferentes de Indonesia


viajar

4 de septiembre de 2025

Encuentre 5 hábitos únicos de las personas finlandesas, desde sauna desnuda hasta punto con los pies, que son muy diferentes de la cultura indonesia. Leer más.


Reconoce la secuencia del chipset MediaTek de lento a súper apretado, ¿cuál es la diferencia entre Helio y Dimensidad?


HP

4 de septiembre de 2025

Guía completa de la secuencia del chipset MediaTek de la Serie A, Helio, Dimensidad 9300. ¿Cuál es el más lento para elegir el mejor teléfono celular que sea necesario?


¡Geger! El trabajo de 9 a 5 predichos se extinguirá en 2034, aquí hay 9 de hecho


Negocio

4 de septiembre de 2025

Reid Hoffman predice que la clase media del 9 a 5 desaparecerá en 2034. Consulte la estrategia de sobrevivir en la era de la IA para que la carrera siga siendo relevante.


20 profesiones de altos ingresos que se predice que crecerán rápidamente hasta 2034, ¡el salario te hace babear!


Negocio

4 de septiembre de 2025

Aquí hay 20 trabajos de alto pago que se espera que crezcan rápidamente 2024-2034. Desde desarrolladores de software hasta gerentes financieros, todo es necesario aunque …


JCI se proyecta nuevamente al nivel de 8,000, mira a 5 recomendaciones


Negocio

4 de septiembre de 2025

Se proyecta que JCI se fortalecerá para probar el próximo área de resistencia en el jueves 4 de septiembre de 2025. En la sesión anterior, el JCI disparó 1.08 por ciento a 7,885.


Precios del oro de hoy 4 de septiembre de 2025: Los productos antiMon más altos registrados, Global Variated


Negocio

4 de septiembre de 2025

El precio de la producción de oro de PT Aneka Tambang TBK (ANTAM) tiene un precio de RP 2,044,000 por gramo en el comercio actual.


OJK registra los activos bancarios de la sharia alcanza Rp967.33 billones, un 7,83 por ciento más arriba


Negocio

4 de septiembre de 2025

La Autoridad de Servicios Financieros (OJK) registró los activos del sector bancario islámico nacional que alcanza Rp967.33 billones a junio de 2025.





