Pertamina Patra Niaga ganó el premio Digital Experience of the Year de Indonesia en los Asian Experience Awards 2025

VIVA – PT Pertamina Patra Niaga, SUTPRODER COMERCIAL Y COMERCIO PT PERTAMINA (Persero), registró logros internacionales al lograr otorgar Categoría de Compañía de Oilos y Gas de la Experiencia Digital de Indonesia en los Asian Experience Awards 2025.

Este premio se otorga por el éxito de la transformación digital Pertamina patra niaga a través de la aplicación Mypertaminaque ahora presenta servicios de consumo más integrados, modernos y de apoyo a la aceleración de los ecosistemas de transacciones digitales en Indonesia.

El presidente del presidente de Pertamina, Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, dijo que este premio era una prueba de que la digitalización llevada a cabo por Pertamina Patra Niaga pudo tener un impacto real en millones de consumidores en Indonesia.

«Estamos comprometidos a hacer de Mypertamina una plataforma de energía y movilidad que no sea solo una aplicación de pago, sino también una solución de estilo de vida digital para la comunidad. Esta transformación está en línea con la hoja de ruta de digitalización nacional y la misión de transición de energía de Pertamina. En el futuro, Mypertamina se desarrollará cada vez más como un ecosistema de servicio completo y completo, y brindará la mejor experiencia en cada punto de servicio de Pertamina», dijo EGAGA.

La aplicación Mypertamina ahora ha crecido rápidamente con la función de búsqueda de la estación de servicio más cercana, pagos digitales, puntos de fidelización, planificación de viajes, a pedidos de GLP.

En términos de lealtad, Mypertamina continúa fortaleciendo la propuesta de valor para los clientes. Cada transacción produce puntos que se pueden intercambiar por varios premios de cupones, mercancías, lotería con premios o un aumento en el nivel de membresía.

«A lo largo de 2024, el número de usuarios únicos que intercambiaron puntos aumentó al 36%, esto refleja la alta lealtad del consumidor en el uso de la aplicación Mypertamina. Con más de 6,800 estaciones de servicio de Pertamina en Indonesia que han sido integradas con Mypertamina, haciendo que Mypertamina actualmente tiene 2.5 millones de usuarios mensuales con posibles transacciones que alcanzan 16 millones de transacciones al final de 2025,, dichas ega.

Más que solo energía, Mypertamina ahora también está expandiendo sus servicios con acceso a reservas de hoteles a aerolíneas, formando un ecosistema digital más amplio para la comunidad.

EGA agregó, en el futuro, Mypertamina continuará desarrollándose no solo en términos de características, sino también en la calidad del servicio y la satisfacción del cliente.

«Vemos que las tendencias de satisfacción del usuario aumentan desde la puntuación de 4.22 en 2023 a 4.29 en 2024. Esta figura muestra que los consumidores sienten cada vez más los beneficios reales de nuestra transformación digital», concluyó.

Los Asian Experience Awards es un evento de premios anual que evalúa el éxito de las empresas en Asia en la presentación de la innovadora experiencia de marca y el impacto en los clientes.

Para obtener información, el público puede descargar fácilmente la aplicación MyperTamina disponible en Play Store y la App Store para obtener varios beneficios promocionales atractivos que Pertamina otorga.