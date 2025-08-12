Pertamina Patra Niaga está lista para distribuir combustible de aviación sostenible, apoyar vuelos de bajas emisiones

VIVA – En el impulso de levantamiento primo Combustible de aviación sostenible (Saf) en la fábrica Pertamina Cilacap el martes (12/8), PT Pertamina patra niaga Haga hincapié en su preparación en el marketing y la distribución de SAF como una solución de bajo combustible para el sector de la aviación nacional, al tiempo que fortalece el compromiso de la transición energética de Indonesia.

Presidente Comisionado de Pt Pertamina (Persero), dijo Mochamad Iriawan aceite Las cookies que alguna vez se consideraron desechos ahora se han procesado con éxito en combustibles ecológicos.

«Este es un trabajo extraordinario de los hijos de la nación que demuestran que podemos hacer un gran avance. Podemos convertirnos en pioneros en el sudeste asiático», explicó Iriawan.

El subdirector de PT Pertamina (Persero), Oki Muraza, dijo que el comienzo de la producción nacional de SAF fue un paso importante para apoyar el objetivo de la descarbonización global, así como un compromiso nacional con la emisión neta cero 2060.

«Este éxito es una prueba de la capacidad de la tecnología competitiva de Pertamina a nivel mundial, con el mayor porcentaje de aceites vegetales y aceite de cocina utilizado (UCO) en comparación con la tecnología similar en el mundo», dijo Oki.

Oki agregó que este logro involucró un ecosistema amplio, que comenzó desde la colección de UCO por Pertamina Patra Niaga, procesado en la refinería internacional de Pertamina, distribución de Pertamina Patra Niaga, al uso de aerolíneas nacionales como el Servicio Aéreo de Pelita y se extenderá al ecosistema de aviación de Indonesia.

El presidente del presidente de Pertamina, Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, dijo que Pertamina Patra Niaga como la primera guardia en los productos de Marketing Pertamina, está lista para comercializar y distribuir SAF.

Marte EGA dijo además que al atender las necesidades energéticas, en la aplicación en términos de sostenibilidad, SAF también ha recibido una certificación internacional de Certificación de Sostenibilidad y Certificación de Carbono (ISCC) para el esquema de compensación y reducción de carbono para la aviación internacional (Corsia) y la Directiva de Energía Renovable-Europea (RED-EEU).

«Desde el lado del mercado, la penetración está lista, comenzando con el uso de lámparas de agua y en términos de producción, la refinería internacional de Pertamina también ha preparado la disponibilidad de productos», agregó Mars EGA.

Marte EGA enfatizó el compromiso de Pertamina Patra Niaga de ejecutar este programa refiriéndose al concepto de triple resultado final, a saber, las personas, el planeta, las ganancias.

«La principal materia prima para SAF, a saber, UCO, proviene de la comunidad. Por lo tanto, invitaremos a la comunidad a contribuir a recolectar UCO para ser procesado en SAF y los beneficios de este programa pueden sentir ampliamente para la comunidad», dijo.

Además, Marte Ega dijo que con la preparación del marketing de SAF, Pertamina Patra Niaga apoyó la descarbonización en el sector de la aviación.

«El uso de SAF es una de las estrategias importantes para lograr el objetivo neto de emisión cero 2060 al tiempo que se da cuenta del presidente de ASTA CITA de la República de Indonesia para fortalecer la seguridad energética, alentar el desarrollo sostenible y avanzar en la economía verde», explicó.

En el futuro, Continúa Mars EGA, Pertamina Patra Niaga está lista para apoyar y colaborar con el Grupo Pertamina para expandir la participación activa de la comunidad en los ecosistemas SAF en toda Indonesia.

Este paso coloca a Pertamina Patra Niaga como el primer vendedor y gerente de SAF SAF en el sudeste asiático, así como el fortalecimiento del papel de Indonesia en fomentar la transformación hacia la energía limpia y sostenible.