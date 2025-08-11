Pertamina Patra Niaga enfatiza la sostenibilidad del negocio muy dependiente de la preservación de la naturaleza

Yakarta, Viva – Pertamina Patra Niaga reiteró su compromiso con la preservación ambiental a través de una serie de programas de conservación que involucran a la comunidad y a los gobiernos locales. Esto está en conmemoración del Día de la Conservación Alam National (HKAN) 2025,

Pertamina Patra Niaga presenta una acción concreta que incluye la conservación de la fauna, la conservación de la flora y la conservación ecosistema En varias áreas operativas de la empresa. El compromiso lleva el tema «Corazón verde, país verde».

La secretaria corporativa de Pertamina, Patra Niaga, Heppy Wulansari, enfatizó que la conservación de la naturaleza es una responsabilidad compartida, no solo el gobierno. «Entendemos que la sostenibilidad del negocio depende mucho de la preservación de la naturaleza. En este Día Nacional de Conservación de la Naturaleza, estamos tratando de participar activamente en el mantenimiento de los recursos naturales para un futuro mejor», se citó a Heppy de su declaración, lunes 11 de agosto de 2025.

Durante 2025, Pertamina Patra Niaga ha llevado a cabo varias iniciativas de conservación, incluidos 14 programas de conservación de fauna en 20 áreas operativas. La fauna protegida incluye: Halfhalf doblado, elefantes de Sumatra, ciervo Timor, ciervo Bawean, Bear Kuskus, Bondol Elang, Bali Starling, Javanese Hedgehogs, Tortugas, Tortugas Verdes, Tortugas de Escamas, Malaud Nuri y Bluwok Stork.

Además, la compañía también implementó un programa de conservación de flora en 14 áreas operativas, incluidos 15 tipos de flora raros y endémicos como: orquídeas negras kalimantanas, bolsillos semar, Saninten, Eucaliptus, manglares, flores del cuerpo, orquídeas lunares, árboles Ulin, orquídeas de caña, Edelweiss, Merbau Arnoldii.

Edificio Pertamina Patra Niaga

La preocupación de Pertamina Patra Niaga por los ecosistemas también se realiza a través de 11 programas de conservación del ecosistema en 24 áreas operativas, que incluyen: manglares, cuencas, arrecifes de coral, bosques protegidos, bosques de manglares, tierra crítica, ecotourismo marino, áreas comerciales marinas y lagos y pantanos y pantanos.

Pertamina Patra Niaga siempre colabora con las comunidades locales y los gobiernos locales para garantizar que cada programa tenga un impacto sostenible y beneficios económicos para la comunidad circundante.

«Creemos que cuidar a los animales, proteger la flora y educar a la comunidad es una inversión para las generaciones futuras», agregó Heppy.

A través de una serie de acciones en el Día Nacional de Conservación de la Naturaleza de 2025, Pertamina Patra Niaga espera inspirar a más partes a participar en el mantenimiento del equilibrio de la naturaleza para la sostenibilidad de la vida.