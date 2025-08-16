Pertamina Patra Niaga enfatiza al operador principal de la estación de servicio de Garda

Yakarta, Viva – PT Pertamina (Persero) junto con Pt Pertamina Patra Niaga se compromete a mejorar la calidad de la joven generación de Indonesia en el futuro. Uno de ellos es canalizar 1,000 paquetes de suministros escolares para apoyar el espíritu de aprendizaje de los niños y aliviar la carga de las familias desfavorecidas en el área del norte de Yakarta.

El secretario corporativo de PJ, Pertamina Patra Niaga Roberth Marchelino Veriza, dijo a través de mil programas de uniformes escolares infantiles con Pertamina (compañero), hasta 1,000 paquetes de asistencia, que se distribuyeron a niños de primaria y secundaria que consisten en uniformes rojos y blancos, mochilas, zapatos, zapatillas, botellas de bebida y equipos de papelería.

«Esta actividad coincide con la conmemoración del Día del Scouts el 14 de agosto, lo que se suma al espíritu de unión y espíritu de disciplina, que es un valor noble del movimiento Scout», dijo Roberth a partir de su declaración, el sábado 16 de agosto de 2025.

La actividad que se celebró en la Oficina de Planta de Mezcla de Lube Pertamina Lube (LOPP) y Grease Plant, Koja, North Yakarta, jueves (8/14), recibió asistencia por el presidente del presidente de Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, Comisionado de Pertamina, Nanik Sudaryati deyang, Comisionado de Indamina Indamina, Pertamina Lubricants, Werry Prayogi.

Los paquetes fueron entregados a los niños del operador. Gasolinera Pertamina, trabajadores del taller de enduro alrededor del lopp, enduro Difabel Friends of Special School Students (SLB), así como familias desfavorecidas en el área del norte de Yakarta.

Roberth agregó que Pertamina Patra Niaga respalda completamente la implementación de esta actividad, especialmente para los niños de los operadores de la estación de servicio que forman parte de la primera línea del servicio energía. El apoyo a los niños de este operador de la estación de servicio es una forma tangible de preocupación de la empresa para las familias a la vanguardia de los servicios de energía.

«Los operadores de SPBU son la primera Guardia que todos los días asegura energía para la comunidad. Queremos asegurar que sus hijos tengan apoyo para crecer, aprender y alcanzar sus objetivos. Esta es una forma de preocupación de Pertamina Patra Niaga en construir un futuro mejor, comenzando con las familias de combatientes energéticos», dijo Roberth.

Uno de los beneficiarios, Teka Asmi Triyanto, operador de SPBU Cilincing, North Yakarta, así como los padres de Farhan Ardianto Pratama, estudiante de segundo grado de la Escuela Primaria Kebon Baru 09, expresaron su agradecimiento por la asistencia brindada.

«Con suerte, Farhan puede ser un niño dedicado a los padres y es útil para NUSA y la nación. Sus objetivos quieren ser médico, con suerte se puede lograr», dijo.