Pertamina Patra Niaga dijo que Vivo y Akrakasa esto sobre la importación de BBM

Yakarta, Viva – Pertamina Patra Niaga reveló que PT Vivo Energy Indonesia (Vivo) y PT Aneka Petroindo Raya (APR) -AKR Corporindo TBK (BP SPBU Gerente), acordaron discutir más sobre la cooperación importar combustible de petróleo (Bbm) a cosas más técnicas.

Leer también: Pertamina apoya a un pequeño corredor indonesio, una generación de carreras de logros



Reveló el secretario corporativo de PJ Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun, la siguiente etapa de la discusión de la cooperación de importación de BBM es un acuerdo en el documento de la declaración para mantener Buen gobierno corporativo (GCG) y regulación. Tales como declaraciones antimonopolio, lavado de dinero, soborno y otros.

«Vivo, APR y AKM han acordado hacer un seguimiento de las conversaciones más técnicas», dijo Antara de Yakarta el lunes.

Leer también: PERTAMINA PATRA NIAGA KASIH Sorpresa para el cliente Pertamax Serie



Además, dijo la entidad comercial de gestión de la estación de servicio privado Más tarde transmitirá las necesidades de la mercancía necesaria. Incluyendo, discutir acuerdos relacionados con las especificaciones del producto, términos clave, así como términos y condiciones generales.

«Además, Pertamina presentará las especificaciones del producto que pueden cumplir con los ‘requisitos’ de todos los BU y ‘término clave’, incluido el ‘topógrafo conjunto’, para ser confirmados por la Sra. (Entidad Business, ed.) Relacionado privado», dijo.

Leer también: Los testigos dijeron que Indonesia ha dependido de la importación de azúcar en bruto durante décadas





Estación de servicio Vivo en el área de Bintaro. Foto : Viva/Mohammad Yudha Prasetya

Si la entidad comercial privada está de acuerdo, continúa Roberth, el proceso de adquisición de productos básicos se llevará a cabo a través del sistema de subastas. Los ganadores de adquisiciones serán presentados a entidades comerciales privadas dentro del alcance de los proveedores de carga, los mejores precios y los volúmenes de carga.

Después de obtener el acuerdo de la entidad comercial privada sobre el ganador de la adquisición, se discutirá en relación con los aspectos comerciales y las inspecciones conjuntas llevadas a cabo.

«Además, la etapa final es la entrega de carga que se acordó alrededor de la tercera semana de octubre», dijo Roberth.

Roberth enfatizó que el proceso se estaba ejecutando con un acuerdo de las tres entidades comerciales privadas, porque la entrega de carga en la misma adquisición y no estaba fragmentada.

Por otro lado, Exxon y Shell no han podido continuar la conversación porque Shell necesita coordinar con la oficina central, mientras que Exxon discutirá las necesidades de noviembre porque todavía tiene stock adecuado.

«El espíritu de colaboración se basa en buenas intenciones de proporcionar servicios a esta comunidad para abordarse sabiamente y positivamente, según la dirección del gobierno», dijo. (Hormiga)