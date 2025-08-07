Pertamina Patra Niaga desarrollando cooperativamente el mercado de GNC

Yakarta, Viva – PT Pertamina Patra Niaga como un comercial y comercialización (C&T) colabora con Pt Pertamina Gas Negara (PGN), desarrollar mercado Gas natural comprimido (Gandul) como una energía alternativa.

Esta colaboración estuvo marcada por la firma del compromiso de resiliencia energética de 2025 en Bandung ayer. Esta colaboración no solo confirma el compromiso entre la suministro de Pertamina en la presentación de opciones de energía más limpia y eficiente, sino que también abre nuevas oportunidades para que Pertamina Patra Niaga desarrolle el mercado de GNC, al tiempo que fortalece la cuota de mercado y el rendimiento comercial de la empresa.

El comisionado presidente de Pertamina, Mochamad Iriawan, dijo que esta cooperación fue parte de los grandes esfuerzos de Pertamina para mantener la seguridad energética nacional.

«Con un gran potencial de gas nacional, el desarrollo de GNC es un paso importante en los esfuerzos conjuntos hacia la independencia de la energía. La sinergia entre la subsolación de Pertamina debe ser una nueva base para la seguridad energética nacional al tiempo que proporciona un valor agregado significativo para el desempeño comercial de Pertamina», se citó a Iriawan en su declaración el jueves 7 de agosto, 2025.



Gas de gas PIPA Foto : Viva.co.id/muhamad Solihin

El subdirector de Pertamina, Oki Muraza, también enfatizó que esta colaboración era parte de la misión principal del gobierno para alentar la eficiencia, reducir las importaciones de energía e integrar la cadena de suministro de energía nacional.

«El CNC es una parte importante de la estrategia nacional de eficiencia energética. Con el ahorro potencial de hasta medio millón de toneladas de GLP, esta sinergia es un paso concreto para apoyar la seguridad energética y el aumento en la capacidad comercial de Pertamina como grupo», dijo Oki.

Oki agregó, con un enfoque integrado, sinergia entre la suministro no solo expandió el mercado, sino que también creó la eficiencia operativa general y la efectividad en el cuerpo de Pertamina.

El presidente de Pertamina, Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, declaró que esta colaboración no solo amplió las carteras de productos, sino que también abrió grandes oportunidades para comercializar GNC como opciones de energía y productos alternativos para los consumidores.



El técnico supervisa el funcionamiento de las instalaciones de producción de presión de gas desde el almacenamiento de gas natural comprimido para suministrar necesidades de gas en el Muara Tawar PLTGU. Foto : Viva.co.id/muhamad Solihin

«Vemos esta cooperación como una oportunidad para fortalecer la penetración del mercado de GNC. Este producto ofrece eficiencia de precios, confiabilidad de la oferta y alta relevancia con las necesidades industriales y de transporte. Con el soporte de PGN, Pertamina Patra Niaga está lista para expandir su red de servicios y negocios», explicó Mars Ega.

A corto plazo, la optimización de 30 estaciones de llenado de combustible de gas (SPBG) con una capacidad de ± 30 mmscfd es uno de los focos principales. A través de este paso integrado, se espera que Pertamina Patra Niaga pueda presentar una solución de energía sostenible, eficiente y adaptativa a la dinámica de las necesidades del mercado.