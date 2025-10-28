Pertamina Patra Niaga demuestra que sus productos combustibles tienen más valor para los consumidores

Jacarta – PT Pertamina Patra Niaga agradece la fidelidad de los mototaxis en línea. Especialmente aquellos que han utilizado fielmente el combustible líquido (bbm) producto Pertamina.

Secretario Corporativo Interino Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun dijo que la lealtad de los mototaxis en línea es un indicador de la confianza del público en la calidad de los productos y servicios de Pertamina.

«Pertamina Patra Niaga continúa brindando combustible de calidad que no solo es eficiente, sino también resistente para respaldar la alta movilidad de las personas. La confianza de los mototaxis en línea demuestra que nuestro producto es capaz de mantener el rendimiento del vehículo y proporcionar valor agregado a consumidor«, dijo Roberth, citado de su declaración del martes 28 de octubre de 2025.

Dijo que la satisfacción del consumidor también se vio respaldada por la mejora de la calidad del servicio de las gasolineras Pertamina, especialmente mediante la implementación del programa Serv-Q (Calidad del servicio).

Roberth agregó que además de proporcionar combustible de calidad, también fomenta el uso de transacciones digitales a través de MyPertamina, porque los clientes pueden disfrutar de diversas promociones, puntos de recompensa y la facilidad de monitorear el historial de transacciones.



Servicios de los funcionarios de la gasolinera Pertamina a los consumidores.

“A través del espíritu de servir la energía del país, estamos comprometidos a seguir manteniendo productos y servicios de la mejor calidad para todos los consumidores, incluidos los mototaxis en línea que son parte importante del ecosistema de transporte nacional”, dijo.

Desman, uno de los mototaxis en línea en Palembang, Sumatra del Sur, admitió que en medio de la alta movilidad y la necesidad de eficiencia operativa, eligió los productos de combustible Pertamina porque eran más económicos, potentes y la red de gasolineras era de fácil acceso.

Admitió que había estado usando Pertamax durante años porque se demostró que su rendimiento era estable. «Yo uso Pertamax, es duradero y hace que la máquina sea más liviana, lo cual es perfecto para nosotros, los mototaxistas», dijo.

Mientras tanto, Rohman, un conductor de mototaxi en línea en Yakarta, dijo que Pertamax es el más eficiente para el uso diario.

«La calidad es buena, la máquina nunca tiene problemas. Los empleados de la gasolinera la atienden bien y siempre pago mediante QRIS, porque es fácil», afirmó.