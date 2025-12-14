Pertamina Patra Niaga con miles de estudiantes de internados islámicos orando juntos por la recuperación de las zonas afectadas por el desastre de Sumatra

Jacarta – PT Pertamina Patra Niaga lleva a cabo actividades de compensación y doña juntos por 3.000 niños de internados internado y fundaciones sociales, que están ubicadas a lo largo de la región para CABAÑA 68º PT Pertamina (Persero).

También se ofrecieron oraciones conjuntas por la seguridad de la nación, el buen funcionamiento de las operaciones de la empresa, así como por la recuperación de las comunidades afectadas por desastres naturales en varias regiones de Indonesia.

Secretario Corporativo Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun dijo que esta actividad fue una expresión del agradecimiento de la empresa, así como una forma de responsabilidad social hacia la comunidad.

«El impulso de nuestro 68 cumpleaños es una oportunidad para nosotros de compartir la felicidad y fortalecer las relaciones con la comunidad. Especialmente en medio del período de respuesta de emergencia al desastre para nuestros hermanos y hermanas en Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental. Oramos juntos para que se les dé paciencia, fortaleza y fuerza para volver a levantarse», dijo Roberth en su declaración en Yakarta, el domingo 14 de diciembre de 2025.

La actividad, que tuvo lugar en la sede de Yakarta el viernes (12/12/2025), se llevó a cabo junto con cinco internados islámicos y fundaciones interreligiosas como una forma del compromiso de la empresa de brindar atención social en la diversidad.

Las cinco fundaciones incluyen la Fundación Siti Aminah Al Mu’awanah, la Fundación I Care Charity, la Fundación Manba’ul Khairaat Ponpes Orphans and Dhuafa, la Fundación Diakonia Campus y Teras Ragam Aesthetics (Panti Ester).

«La presencia de fundaciones de diversos orígenes refleja el compromiso de Pertamina Patra Niaga de abrazar la diversidad y fortalecer el valor de la tolerancia entre las comunidades religiosas», dijo.

La implementación de esta actividad también involucra a las subsidiarias, a saber, Patra Logistik, Pertamina Petrochemical Trading, Pertamina Maintenance and Construction, Pertamina Lubricants, Pertamina Trading and Services y Pertamina Retail.

Al evento también asistió el Director de Recursos Humanos y Apoyo Empresarial de Pertamina Patra Niaga, Putut Andriatno, como compromiso de la empresa de involucrarse verdaderamente en actividades sociales y compartir la felicidad con la comunidad. (Hormiga)