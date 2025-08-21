Pertamina Patra Niaga comienza a Avtur desde el aceite de cocina de producción local

Yakarta, Viva – PT Pertamina patra niaga Empiece a canalizar combustible Avtural de Aceite de cocina usado alias pertamina combustible de aviación sostenible (Safón) Los resultados de la producción nacional, para apoyar el objetivo de emisión net-cero (NZE) en 2060.

Leer también: Aumente la alfabetización energética, la socialización de pertamina de los premios de periodismo pertamina 2025 al extremo occidental de Indonesia



El presidente de Pertamina, Patra Niaga, Marte Ega Legowo Putra, dijo que el vuelo inaugural utilizado el combustible de Pertamina SAF producido por el aceite de cocina usado (UCO), también recibió pleno aprecio del gobierno.

Los vuelos comerciales con Pelita Air y la ruta de Yakarta-Bali hicieron el miércoles 20 de agosto de 2025 de la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta, Banten.

Leer también: Pertamina SAF fomenta la economía circular de la comunidad y la reducción de las emisiones ambientales





KPI Levantando/enviando los productos Saf SAF de First Pertamina

Marte EGA reconoció que esto era un momento histórico, mientras que marca la posición de Indonesia en la innovación de combustible sostenible.

Leer también: El apoyo gubernamental para Pertamina desarrolla SAF a partir de aceite de cocina



Marte Ega dijo que, como el mandato de la distribución de la distribución de combustible en el país, su partido también aseguró que la distribución de Pertamina SAF funcionara sin problemas.

Además, su grupo también juega un papel en la provisión de la principal materia prima SAF, es decir, el aceite de cocina utilizado recolectado de la comunidad.

Marte EGA agregó, además de fortalecer el ecosistema de energía sostenible, este paso también alentó la participación activa de la comunidad para poder presentar una economía circular que podría aumentar el valor agregado económico.

«Nos aseguramos de que la distribución de Pertamina SAF funcione bien, de modo que este vuelo inaugural se pueda llevar a cabo sin problemas. Más que eso, las materias primas de SAF provienen del aceite de cocina usado recolectado por la comunidad, desde restaurantes, hogares y pequeñas empresas», dijo Mars Ega.

«De esta manera, el desarrollo del ecosistema Pertamina SAF no solo respalda las transiciones de energía, sino que también abre nuevas oportunidades económicas para la comunidad», dijo.