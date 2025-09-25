Pertamina Patra Niaga asegura quejas de los autos Lexus completos y educativos

VIVA – Pertamina Patra Niaga aseguró que la queja del propietario de Lexus que había experimentado limitaciones técnicas después de llenar el combustible en la estación de servicio 34.14413 Benjamin Sueb, North Yakarta se había resuelto adecuadamente y estaba iluminado. El proceso de finalización se lleva a cabo a través de una reunión entre representantes Pertamina patra niagapropietarios de vehículos, así como talleres oficiales para garantizar un manejo integral.

Acción rápida y cuidado de quejas a través de las redes sociales, Pertamina Patra Niaga inmediatamente verificó la calidad del producto Bbm En estaciones de servicio relacionadas y garantizar la calidad de los productos disponibles de acuerdo con los estándares y especificaciones aplicables.

Además, Pertamina Patra Niaga contactó al propietario del vehículo y al taller oficial en el marco de una acción de respuesta rápida para resolver las quejas de los clientes en nombre de Stella como propietario del vehículo.

Como consumidor, Stella apreció los rápidos pasos de Pertamina Patra Niaga que fueron rápidamente en respuesta a sus quejas.

«Para que la condición del automóvil ahora sea normal, lo intenté después del taller oficial de Lexus en Menteng. Cuando usa Pertamax Turbo en la estación de servicio de Cikini y luego llevé a Tangerang, el automóvil fue suave sin obstáculos», explicó Stella.

También expresa gratitud por la respuesta del negocio de Patamina Patra.

«Pertamina inmediatamente vino a verme, y aprecié rápidamente y estaba alerta en el manejo de las quejas de los clientes», agregó.

A partir de los resultados de los controles técnicos, se sabe que los vehículos con el tipo Lexus tienen especificaciones del motor que requieren un tratamiento especial, incluido el uso de combustible con ciertos estándares de octanaje de acuerdo con las recomendaciones del fabricante mínimo de combustible de octanaje 95 y superior. Los vehículos con tecnología de motor moderna y una alta compresión generalmente requieren combustible de alta calidad, como Pertamax Turbo con octanaje número 98 para obtener un rendimiento óptimo, la combustión del motor es segura y evita posibles limitaciones de rendimiento.

En la ocasión, Pertamina Patra Niaga, junto con el taller, también compartió educación directa al propietario del vehículo sobre la importancia de la selección de combustible de acuerdo con las necesidades del motor. Esta educación tiene como objetivo hacer que los consumidores entiendan mejor que la selección de combustible juega un papel importante en el mantenimiento del rendimiento del vehículo, así como para proporcionar opciones para que cada propietario del vehículo use BBM que mejor se adapte a las especificaciones del automóvil.

Stella espera que este incidente pueda ser un aprendizaje conjunto, y Pertamina continúa manteniendo su calidad para que los consumidores continúen proporcionando confianza en los productos de Pertamina.

«Mi esperanza, como consumidor, Pertamina continúa manteniendo la calidad de los productos y servicios, y fortalece la imagen de la marca como el orgullo de Indonesia. Estoy seguro de que la comunidad apoyará los productos nacionales cuando se mantenga la calidad», dijo.

Pj. El secretario corporativo de Pertamina, Patra Niaga Roberth, MV Dumatubun, dijo que la calidad de los productos y servicios de Pertamina Patra Niaga sigue seguramente, uno de los cuales es completar las quejas de los consumidores.

«Pertamina Patra Niaga continúa asegurándose de que cada problema o informe del público se maneje de manera rápida y exhaustiva. El cuidado del consumidor es nuestra prioridad, apreciamos encarecidamente al propietario del vehículo que está abierto y cooperativo juntos para encontrar soluciones y recibir explicaciones relacionadas con la selección de combustible que es apropiado para el tipo de vehículo de alta potencia.

Roberth agradeció además al taller y a la mecánica que ayudaron a proporcionar educación y recordaron que los vehículos con ciertas especificaciones requieren combustible con ciertos estándares para que el motor se mantenga de manera óptima.

Pertamina Patra Niaga enfatizó su compromiso de continuar brindando el mejor servicio, presentar productos de combustible de calidad y realizar una educación sostenible al público sobre el uso de combustible apropiado.

«También abrimos servicios de quejas de los consumidores si hay quejas sobre los productos y servicios de Pertamina Patra Niaga a través del Centro de Contact 135 o las redes sociales @Pertamina135», concluyó Roberth.