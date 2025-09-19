Pertamina Patra Niaga asegura que no haya contaminación por agua en la estación de servicio Kebon Pineapple, los consumidores pueden informar a 135

VIVA – PT Pertamina Patra Business asegura el producto Bbm De Gasolinera Kebon Nanas, Tangerang, no experimentó contaminación del agua. Esto se confirma después de consultar directamente al tanque Pendamax Pendam en la estación de servicio Kebon Pineapple con Lemigas y los consumidores del propietario del vehículo.

Secretario Corporativo PT Pertamina patra niagaRoberth MV Dumatubun, explicando los resultados de la verificación de los productos Pertamax están de acuerdo con los estándares.

«La prueba de Pertamax realizada con Lemigas y los consumidores mostró los resultados de acuerdo con el estándar. La prueba de contenido de agua en el tanque Pendam Pendam no encontró la presencia de contenido de agua, la prueba de densidad no mostró ningún cambio en la calidad de los productos Pertamax, y las pruebas visuales también confirmaron el color del producto según el estándar», explicó Roberth.

Agregó, hasta ahora no había quejas similares de otros consumidores en la estación de servicio Kebon Pineapple. Los controles de rutina en las estaciones de servicio también se realizan todos los días para garantizar la calidad y calidad del combustible.

«Si hay informes de la comunidad, Pertamina hará un seguimiento inmediato de la inspección y la profundización en el campo», dijo.

Pertamina instó al público a informar cada presunto desajuste de calidad de combustible a través del Centro de llamadas de Pertamina 135 al incluir la recepción de la compra, el número de la estación de servicio y los eventos cronológicos. Los consumidores también pueden informar directamente a la estación de servicio local para que se pueda verificar de inmediato.

«En medio del aumento de la desinformación, invitamos al público a confirmar directamente la verdad de la información y enviar quejas a través del servicio al cliente del Centro de llamadas de Pertamina 135», concluyó Roberth.