Pertamina Patra Niaga asegura que las acciones de BBM lleguen hoy, listas para continuar la colaboración con una entidad comercial privada

VIVA – Pertamina Patra Niaga (IVA) aseguró que la carga de Base Fuel llegó a Yakarta hoy (9/24). Este paso es un seguimiento de la dirección del gobierno a través del Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia, que alienta una colaboración para satisfacer las necesidades Bbm Entre Pertamina y entidades comerciales privadas (BU privado).

La reunión con el sector privado se celebró dos veces, a saber, el viernes (19/9) y el martes (9/23). En la primera reunión, el sector privado declaró su disposición a comprar productos de combustible basados ​​en combustible base que no se habían mezclado con aditivos y tintes. Pertamina y el sector privado también acordaron utilizar un mecanismo de precio de libro abierto e involucrar a partes independientes (unirse a los topógrafos) para garantizar la calidad de los productos distribuidos. Este acuerdo es una base importante para la garantía de transparencia y certeza de suministro en el campo.

Pj. Secretario corporativo Pertamina patra niaga Roberth MV Dumatubun enfatizó que Pertamina abrió un espacio de colaboración con un espíritu de respeto mutuo por las reglas y la gobernanza.

«Pertamina Patra Niaga ofrece un mecanismo para proporcionar suministro utilizando los procedimientos existentes. Nuestra esperanza, el sector privado puede colaborar con buenas intenciones, al tiempo que respeta las reglas y aspectos del cumplimiento que se aplican en las SOES», explicó Roberth.

Agregó que todos los aspectos comerciales también se discutirán más a fondo, con énfasis para que el mecanismo esté en el corredor de la ley, las regulaciones gubernamentales y el principio del buen gobierno corporativo.

En la segunda reunión del martes (9/24), todo el BU privado estaba presente, a saber, Vivo, AKR, Exxon, BP y Shell. Algunas compañías aún necesitan tiempo para coordinar con su respectiva sede global, pero presentan el mismo compromiso de enviar inmediatamente necesidades de cuotas adicionales.

Pertamina Patra Niaga asegura que el combustible de la base de carga requerido haya llegado a Yakarta de acuerdo con las especificaciones de la Dirección General de Petróleo y Gas (DG MIGAS). Además, el mecanismo de calidad de suministro se garantizará a través de un topógrafo conjunto, mientras que se realizarán reuniones individuales con cada BU privado para discutir las necesidades detalladas y los planes de distribución para la comunidad.

Roberth enfatizó que esta reunión se celebró sobre la base de buenas intenciones y el espíritu de colaboración de servicios a la comunidad.

«Nuestra esperanza es obtener información inmediata sobre las necesidades de suministro del sector privado, para que la distribución a la comunidad pueda funcionar sin problemas. Este paso está en línea con la dirección del Ministro de Energía y Recursos Minerales para que el stock de combustible, tanto subsidios como no subsidios, pueda estar disponible de inmediato según las necesidades de la comunidad», dijo.