Pertamina Patra Niaga asegura que el suministro y la distribución del combustible en Manggarai Ntt sea seguro

Yakarta, Viva – PT Pertamina El negocio de Patra asegura suministrar y distribución de combustible (Bbm) En Manggarai, Flores, East Nusa Tenggara (NTT) y las áreas circundantes son seguras. Se toman medidas rápidas para superar las malas condiciones climáticas en la región en las últimas semanas.

Leer también: Pertamina Patra Niaga enfatiza al operador principal de la estación de servicio de Garda



La comunicación del gerente del área, las relaciones y la CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Ahad Rahedi dijo que su partido había llevado a cabo una mitigación al agregar el punto de transferencia de suministro anterior de la terminal de BBM Maumere, actualmente también secundado desde la terminal de BBM Ende. Mientras tanto, la distribución normal se suministra desde el REO del terminal de combustible.

Según el domingo, la condición de la distribución del combustible fue causada por el retraso en los camiones cisterna de transporte de combustible que supuestamente eran la existencia de condiciones climáticas extremas y esta situación aún ocurrió hoy. Por otro lado, la compra de pánico de los consumidores también está en el punto más alto con el creciente papel de los especuladores que vuelven al combustible comprado en Gasolinera.

Leer también: Escala local, visión global: estrategia de MSME competitiva en el mercado nacional diseccionado en el smexpo rojo y blanco



«El terminal de combustible opera 24 horas para garantizar el suministro de combustible en Manggarai y su entorno es seguro», dijo Ahad el domingo 17 de agosto de 2025.



Pertamina Patra Niaga presenta una promoción especial de independencia

Leer también: Pertamina Patra Niaga tiene varias promociones atractivas de Mypertamina para celebrar el 80 aniversario



Según él, Pertamina Patra Niaga Jatmbalinus a través de las ventas del área de East Nusa Tenggara (NTT) y el terminal BBM también llevaron a cabo esfuerzos para acelerar la distribución además de la implementación de la transferencia de suministro.

«La prioridad de la entrega a las estaciones de servicio hasta que también se lleva a cabo la prioridad de llenado. Y la prioridad del llenado se lleva a cabo a los consumidores de vehículos y minimizando el relleno a los consumidores que no son vehículos para evitar especuladores», dijo.

El domingo agregó que la próxima mitigación se llevará a cabo en la compra para desentrañar la cola que se coordinará con el gobierno local y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (APH).

«Hoy, el petrolero ha sido cargado y descargado para aumentar el suministro de combustible. Estamos apuntando a las acciones a la normalidad esta semana. Con esta adición y luego respaldado por dos puntos de suministro y esfuerzos de mitigación para satisfacer las necesidades de la comunidad, con suerte, las condiciones climáticas también mejoran hasta que la distribución se ejecute como de costumbre», dijo.

Dijo además que Pertamina expresó su gratitud por la comprensión y la paciencia de la comunidad debido al incidente causado por limitaciones climáticas extremas que tuvieron un impacto en la movilización de los barcos que suministran combustible a la terminal de combustible REO, para que tuviera un impacto en la interrupción del programa de entrega de BBM.

«Se espera que la comunidad continúe comprando combustible sabiamente de acuerdo con las necesidades en la estación de servicio», dijo Ahad. (Hormiga)