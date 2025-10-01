Pertamina Patra Niaga asegura el suministro de Avtur para apoyar el Gran Premio de Pertamina de Indonesia 2025 en Mandalika

VIVA – Pertamina Patra Niaga asegura la preparación del suministro Avtural Al apoyar las necesidades de Avtur para las aerolíneas que conducen a Lombok, como la implementación Pertamina Gran Premio de Indonesia 2025 que tuvo lugar del 3 al 5 de octubre de 2025 en Mandalika. Se espera que este evento estándar internacional aumente el número de vuelos, tanto para pasajeros como para logística.

Para anticipar el aumento en estas necesidades, Pertamina patra niaga Preparación de la adición de existencias de aviación suministradas desde el depósito de carga del aeropuerto internacional de Lombok (BIL). Este paso es una forma de apoyo total para el turismo deportivo en Mandalika, a la que este año está dirigido a ser asistido por muchos espectadores de casa y en el extranjero.

Se estima que las necesidades de Avtur durante el período 29 de septiembre al 8 de octubre de 2025 aumentarán al 54%, desde el consumo diario normal de 91 kl a 140 kl. Por esta razón, Pertamina Patra Niaga lleva a cabo la acumulación de existencias y fortalece la coordinación con Airport Airlines y autoridades para que los servicios energéticos funcionen sin problemas.

«Para apoyar y anticipar el aumento en el vuelo durante este evento internacional, preparamos acciones adicionales de Avtur en Bil. Pertamina Patra Niaga asegura la preparación de la distribución para que todas las aerolíneas puedan operar de manera óptima para organizar este prestigioso evento mundial», dijo la actuación. Pertamina Patra Niaga Secretario corporativo, Roberth MV Dumatubun.

Roberth agregó, el apoyo energético para el transporte aéreo era parte del compromiso de Pertamina Patra Niaga para alentar el desarrollo del turismo deportivo nacional.

«Queremos asegurarnos de que la presencia de turistas nacionales y extranjeros en Mandalika pueda ser bien atendido. La energía está garantizada no solo para apoyar a las aerolíneas, sino también mantener el crecimiento económico regional y fortalecer la imagen de Indonesia como la gran cantidad de eventos de carreras de clase mundial», concluyó.