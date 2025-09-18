Pertamina Patra Niaga aprecia a los clientes leales, los premios Honda HR-V están listos para ser traídos a casa en Mypertamina Spread Premios 2025

VIVA – El alto entusiasmo de la comunidad nuevamente coloreando el evento Mypertamina Premios extendidos 2025. El miércoles (9/17), Pertamina Patra Niaga anunció oficialmente los ganadores de la lotería del segundo período celebrado en SPBU 31.124.02, JL. Hospital Fatmawati Raya, South Yakarta. El evento también se transmitió en vivo a través del canal oficial de redes sociales de Mypertamina para que millones de clientes lo pudieran presenciar.

Este sorteo es una forma de aprecio de Pertamina por los clientes leales de la aplicación Mypertamina. Durante el período 2 (1 de julio al 31 de agosto de 2025), se recolectaron más de 1.1 millones de cupones de lotería de millones de transacciones. No menos de 11 mil puntos se intercambian por los usuarios que están ansiosos por ganar la oportunidad de ganar premios espectaculares.

Presente en la ocasión, director de marketing regional Pertamina patra niagaEko Ricky Susanto, dijo que el programa Mypertamina difundió los premios que se habían estado funcionando desde 2018 continuó obteniendo un gran entusiasmo y en este segundo período hubo un aumento en los puntos y el número de usuarios activos.

«Este programa es una forma de aprecio por los consumidores leales de Pertamina. En este período 2 vemos un aumento en el intercambio de puntos y el número de usuarios activos de Mypertamina. Todavía hay un período de 3 que se extraerá en noviembre, instamos al público a continuar con la transacción de la aplicación de Mypertamina para obtener la oportunidad para obtener los hornos, que se extienden de los ataques, a los metales preciosos, a la departamento de la aparición de la pareja, dicen 2026, dicen 2026. Ricky.

Una fila de premios en el segundo período no es menos especial. El gran premio en forma de un paquete de Hajj Furoda para dos personas y una unidad HR-V Honda está lista para pertenecer al afortunado ganador. Además, también hay tres paquetes Umrah para dos personas, dos elegantes unidades Vespa Sprint, dos iPhone 16 Pro y dos MacBook Pro M4 para admitir estilos de vida modernos. Sin detenerse allí, Pertamina también preparó 30 piezas de 1 gramo de oro y decenas de millones de vischers electrónicos de Mypertamina que muchos clientes pueden disfrutar.

Mientras tanto, actuando. La secretaria corporativa de Pertamina, Patra Niaga, agregó Roberth MV Dumatubun, la presencia del programa Mypertamina difundió premios además de ser un evento de lotería también es un medio para fortalecer las relaciones de Pertamina con clientes leales en toda Indonesia.

«Mypertamina Spreads Premes 2025 es una forma de nuestro compromiso para respetar la lealtad del cliente, al tiempo que agrega más valor a cada uso de la aplicación», agregó Roberth.

Al evento asistieron el director de marketing regional de Pertamina, Patra Niaga, Eko Ricky Susanto, junto con el equipo de gestión. El proceso de dibujo también fue presenciado por Andita Rahma Yustisiani y Hilman Representantes del Ministerio de Asuntos Sociales de la República de Indonesia, Rita Indah Yulistiani e Irma Agustina de la DKI Yakarta Provincial Social Service y Ppriadi de la Policía Metropolitana de Jakarta, Maya Handriyan, como no es no notario, y Pemas FeMaMad Faza Fakarmats, Maya, Maya Handriyan, y Pemas Muhammas, Pespriadi de Jakarta, Maya Handriyan, y Pemas Muhammas, Pespriadi de Jakarta, Maya Handriyan, y Pemas Muhammas Fagualmad Fatrop. Azhari de la Agencia Social PT Kemasindo Visitama, para garantizar que todas las etapas fueran transparentes y responsables.

Los ganadores serán contactados directamente por el Pertamina Call Center 135 por teléfono o correo electrónico oficial. Pertamina enfatizó que toda la comunicación solo se llevó a cabo a través del número 135 o 021-85500135, así como la dirección de correo electrónico oficial de pcc135@pertamina.com.

Para los clientes que no han sido afortunados, la oportunidad aún está abierta en el tercer período del 1 de septiembre al 31 de octubre de 2025. El próximo sorteo se llevará a cabo en noviembre de 2025. Se puede acceder a la información completa a través del sitio web oficial: mypertamina.id/pemenang-mth2025.

Para preguntas u obstáculos relacionados con el programa de lotería, los clientes pueden comunicarse con Pertamina Call Center 135 o WhatsApp: 0811-1135-135.