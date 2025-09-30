Pertamina Patra Niaga apoya totalmente el Gran Premio de Pertamina de Indonesia 2025

VIVA – Evento Pertamina El Gran Premio de Indonesia 2025 está listo para ser retenido nuevamente del 3 al 5 de octubre en el Circuito Internacional de Pertamina Mandalika, Lombok, West Nusa Tenggara. Al ingresar al cuarto año de organización, MotoGP Mandalika enfatiza aún más la posición de Indonesia en el mapa de turismo deportivo del mundo. No solo presenta el entretenimiento deportivo de clase internacional, este evento también tiene un verdadero impacto económico, social y cultural para la comunidad local.

El Ministro de Jóvenes y Deportes, Erick Thohir, enfatizó que la implementación de MotoGP es evidencia concreta de cómo el turismo deportivo es una parte importante de la estrategia de desarrollo nacional.

«Hace cuatro años me pidieron que me asegurara de que MotoGP y Pertamina Grand Prix pudieran funcionar bien, y hoy vi el impacto más real. MotoGP no solo es deportivo, sino también parte de la marca Nation Indonesia. Este evento aumenta el turismo, abriendo oportunidades económicas, así como un orgullo nacional.

El apoyo completo también proviene de Pertamina a través de su subsidiaria, Pertamina patra niaga. La directora de marketing regional de Pertamina, Patra Niaga, Eko Ricky Susanto, enfatizó el compromiso de Pertamina desde el principio para ser parte de este evento.

«Para Pertamina, es parte de Gran Premio de Pertamina de Indonesia En los últimos cuatro años es un honor y un orgullo. Nuestra presencia no es solo llevar a Pertamina a la etapa internacional, sino también una forma de nuestra consistencia en el apoyo al evento automotriz de clase mundial que proporciona amplios beneficios para la nación «, dijo.

Además, Eko enfatizó que el apoyo de Pertamina no solo estaba en la implementación, sino también en la sostenibilidad de sus beneficios para la comunidad local.

«Esperamos que la participación de Pertamina continúe generando la economía, especialmente en NTB. El efecto multiplicador de este evento demostró ser real: el año pasado, el UMKM de Pertamina registró una facturación de casi Rp1 mil millones en solo tres días, incluso algunos comenzaron a penetrar en el mercado internacional.

MotoGP Mandalika no es solo un evento deportivo, sino un orgullo conjunto. Desde el crecimiento de las MIPYME, la absorción de la mano de obra local, hasta que la NTB cada vez más conocida en los ojos del mundo, el Gran Premio de Pertamina de Indonesia 2025 presenta beneficios concretos que la comunidad puede sentir directamente.