Pertamina Patra Niaga apoya la renovación de instalaciones religiosas en Tasikmalaya

TasikmalayaVIVA – PT Pertamina (Persero) a través de su filial PT Pertamina Patra Niaga Regional West Java, lleva a cabo actividades sociales en forma de asistencia para la renovación de instalaciones e infraestructuras religiosas en la ciudad de Tasikmalaya. Este programa forma parte de la responsabilidad social empresarial (RSC).

Esta asistencia se prestó a cinco subdistritos, a saber, Cipedes, Tamansari, Tawang, Cihideung y Bungursari. El proceso de distribución comenzó en julio de 2025 y finalizó en agosto de 2025 luego de pasar por varias etapas de implementación.

Las renovaciones se llevan a cabo sobre la base de una evaluación de las necesidades de la comunidad alrededor de las áreas beneficiarias. Cada lugar que recibe asistencia recibe instalaciones mejoradas para apoyar actividades religiosas y sociales.

La inauguración de esta actividad se realizó el lunes 6 de octubre de 2025, bajo la coordinación de la Fundación Assidiq Amnan Karangresik. El acto de inauguración también estuvo marcado por la instalación de una placa conmemorativa como símbolo de la finalización de las actividades de renovación.

El presidente de la Fundación Assidiq Amnan Karangresik, Agus Suharto, expresó su agradecimiento por la realización de esta actividad. Considera que este programa de RSE aporta beneficios reales a la gente de su zona.

«Nosotros, como destinatarios del mandato de Alhamdulillah, hemos completado los trabajos de renovación de la infraestructura sin problemas y sin obstáculos. Espero que nuestra Fundación pueda seguir recibiendo esta ayuda de RSE para que podamos distribuirla entre los beneficiarios», afirmó Agus.

Por otro lado, Pertamina dijo que esta actividad es una forma de apoyo de la empresa al desarrollo social y religioso. A través del programa CSR, Pertamina espera hacer una contribución positiva al bienestar de la comunidad.

«Con la renovación de las instalaciones, esperamos que los musulmanes en los cinco subdistritos puedan llevar a cabo su culto cómodamente. Estamos agradecidos con todas las partes involucradas y podemos brindar mayores beneficios a la gente de Tasikmalaya», dijo el gerente de área de Comunicación, Relaciones y RSC de Pertamina Patra Niaga Regional JBB, Susanto August Satria, citado en un comunicado oficial.