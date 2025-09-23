Pertamina nre fomenta la seguridad energética con EBT y la gestión eficiente de transición energética

VIVA – Los esfuerzos para respaldar la disminución de las emisiones no se tratan simplemente de cambiar de energía fósil a energía verde, sino que también debe ser respaldado por el manejo y el uso de la energía de manera eficiente, por lo que las emisiones resultantes pueden reducirse. Esta es una de las soluciones ofrecidas por Pertamina Energía nueva y renovable (Pertamina nre) a la industria.

Durante este tiempo, el público conoce a Pertamina a través de una cartera de negocios de generación de energía geotérmica, gas a energía y energía solar. Sin embargo, el compromiso de Pertamina NRE en el apoyo a las transiciones energéticas no solo desarrolla energía nueva y renovable (EBT), sino que también proporciona servicios para aumentar la confiabilidad y la optimización de los activos de las plantas de energía para los consumidores industriales. El objetivo es que las centrales eléctricas que apoyan las operaciones se vuelven más eficientes y aumentan el rendimiento.

«Respondemos a las necesidades de la industria para llevar a cabo actividades operativas de baja emisión con soluciones integrales, donde no solo proporcionamos plantas de energía de energía verde o bajas emisiones, sino que también podemos proporcionar soluciones para que los activos existentes funcionen de manera más eficiente para que sea más eficiente en energía y emisiones más bajas», dijo el director de la operación de la operación y pertamina nre Norman Norman Ginting.

Pertamina NRE distribuye la energía geotérmica a través de la TBK de energía geotérmica de PT PTERMINA En varias regiones de Indonesia para fluir electricidad a la comunidad y la industria circundante, la planta de energía integrada javanesa One Power, al panel solar gigante que apoya las operaciones de Pertamina Hulu Rokan, uno de los mayores productores de petróleo y gas en Indonesia. Además, su propiedad en la Compañía de Energía de Filipinas Citicore Renewable Energy Corporation (CERC) como un paso global de PNRE como una nueva compañía de energía renovable en Asia.

No solo construyen proyectos de energía ecológicos, Pertamina NRE también dirige un negocio para aumentar la confiabilidad y optimización de las centrales eléctricas pertaminas, incluidos tres servicios principales, a saber, servicios operativos y de mantenimiento, servicios de optimización de confiabilidad de activos, así como servicios de consulta de eficiencia y confiabilidad de activos. Esto responde a los desafíos de la gran industria sobre cómo mantener el equipo en funcionamiento de manera confiable, eficiente y efectiva en medio de las demandas de descarbonización.

A través de servicios de operación y mantenimiento, Pertamina NRE gestiona el funcionamiento diario de la central eléctrica para llevar a cabo mantenimiento preventivo y predictivo. Este servicio está respaldado por los últimos equipos y tecnologías, como el dron del sistema de imágenes térmicas para el pronóstico solar fotovoltaico, la visión por computadora, los sensores /dispositivos basados ​​en IoT, AI /ML y la digitalización de actividades de mantenimiento, así como personal que tiene experiencia y certificación especial en los campos de operaciones y mantenimiento. Los servicios de servicio de O&M no solo garantizan que el sistema funcione de manera óptima, sino que también mantiene aspectos de seguridad laboral en las operaciones y reduce el riesgo de daños repentinos a los equipos o activos que tienen el potencial de dañar a la industria.

Mientras tanto, los servicios de optimización de confiabilidad de activos están presentes para aumentar la resistencia y el rendimiento crítico de los activos. Pertamina NRE proporciona la última tecnología, como la tecnología de batería de almacenamiento de energía, el controlador de la red inteligente, a la provisión de centrales de energía de gas de menor emisión. Todo eso está diseñado para mantener la calidad de la potencia, la estabilidad del sistema y la confiabilidad operativa, que son las necesidades vitales del sector industrial moderno.

Mientras que en el servicio de consulta de confiabilidad y eficiencia de los activos, PERTAMINA NRE proporciona datos y consultas analíticas basadas en, incluido el mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM), la evaluación del equipo crítico, el etiquetado de activos y las auditorías energéticas. Con este enfoque, la compañía ayuda a los consumidores a determinar estrategias de mantenimiento óptimas y encontrar oportunidades de eficiencia al tiempo que desarrolla estrategias de sostenibilidad a largo plazo.

Hasta ahora, Pertamina NRE ha brindado este servicio a varios clientes industriales tanto dentro como fuera del Grupo Pertamina. Al combinar tecnología, experiencia e innovación, Pertamina NRE fortalece su posición como socio estratégico para industrias hacia negocios con operaciones de emisiones eficientes y bajas, al tiempo que respalda las transiciones energéticas.

Vicepresidente Comunicación corporativa de Pt Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso agregó, el papel de pertamina en el desarrollo de la energía de transición se fortalece seguridad energética en Indonesia.

«Al ser pionero en varios proyectos de energía renovable, Pertamina a través de Pertamina NRE está tratando de construir un ecosistema sostenible. Este paso se lleva a cabo para traer energía alternativa a las comunidades e industrias nacionales para alentar el crecimiento económico nacional», explicó.