Pertamina no solo se centra en el sector energético

Indramayu, Viva – PT Pertamina El regional Patra Niaga de Java Occidental a través de la terminal integrada (IT) Balongan recientemente entregó la ayuda de la máquina de producción de pellets al Grupo Ragem Jaya Kepalung Farmers.

Leer también: Apoyando la digitalización, Pertamina está trabajando en una plataforma de comercio electrónico para MIPYME



Esta asistencia está destinada a apoyar el negocio de pollo, cabras y pesquerías propiedad del grupo de agricultores. Con esta máquina, se espera que el grupo pueda producir alimentos de forma independiente y reducir los costos de producción.

A la ceremonia de entrega asistieron 34 participantes de los elementos del gobierno de la aldea de Kepalung, el Grupo Ragem Jaya Farmers, el Aparato de la Aldea, el Profesor Politécnico del Estado de Indramayu, los medios de comunicación y el equipo de TI balongan. La actividad tuvo lugar simple pero recibió la atención de la comunidad local.

Leer también: Use Pertamax Turbo, Felix Putra Mulya Champion Clase 250 CC Pertamina Mandalika Racing Series 2025



Kuwu, la aldea de Kelalung, Abdullah, agradeció la ayuda en sus comentarios. «Agradecemos la asistencia de esta máquina de producción de perdigones. Esperemos que pueda proporcionar grandes beneficios para los grupos de agricultores y las comunidades de las aldeas, especialmente para aumentar la productividad de ganado y abrir nuevas oportunidades de negocios», dijo.

El profesor politécnico del estado de Indramayu, Emin Haris, destacó el papel del mundo de la educación en el apoyo a estas actividades. «Esta máquina no es solo una herramienta, sino un medio para transferir conocimiento y tecnología del campus a la comunidad. Esperamos que los estudiantes continúen ayudando a los grupos de agricultores para que el uso de esta máquina sea óptimo», explicó.

Leer también: Hasan Nasbi fue nombrado Comisionado de Pertamina



El representante de Pertamina también enfatizó que la actividad era parte del programa de responsabilidad social corporativa.

«Queremos garantizar la presencia de Pertamina no solo en el sector energético, sino también en el empoderamiento comunitario. Se espera que esta máquina de pellets sea el primer paso en una colaboración sostenible para mejorar el bienestar de los agricultores y agricultores», dijo Kepalung «, dijo el gerente de área Communication, Relations & CSR Regional JBB, Susanto August Satria, citado por el domingo 21 de septiembre de 2025.

Esta asistencia muestra la existencia de esfuerzos de colaboración entre las empresas, el mundo de la educación y la comunidad. Pertamina dijo que la participación de varias partes importantes para crear un impacto real en el campo.

Además de apoyar la cría de animales, también se espera que esta actividad aliente la independencia económica de la aldea. Con su propia producción de alimento, los grupos de agricultores pueden reducir la dependencia del suministro externo.

La iniciativa también está en línea con el objetivo del desarrollo sostenible o los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG). El enfoque de las actividades apoya principalmente los puntos 2 en sin hambre, 8 puntos con respecto a los empleos decentes y el crecimiento económico, así como 17 puntos sobre las asociaciones para lograr objetivos.