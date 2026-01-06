Pertamina monitorea el suministro de energía para el período navideño, el puesto de mando de ESDM revela un aumento en el consumo

Jacarta – Disponibilidad de suministro y distribución. bbm, GLPasí como gas natural durante las vacaciones de Navidad 2025 y Año Nuevo 2026 (nataru) corrió con seguridad y no experimentó ningún problema significativo.

Así lo transmitió el Jefe del Puesto del Sector Nacional EMR Navidad 2025 y Año Nuevo 2026, Erika Retnowati, ayer en BPH Migas, Yakarta. La resiliencia de las reservas nacionales de combustible puede mantenerse en promedio durante unos 21 días.

«En general, durante el período posterior del 15 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026, hubo aumentos y disminuciones en la distribución de combustible en relación con el promedio normal de la siguiente manera, la gasolina aumentó un 0,9 por ciento, el gasóleo disminuyó un 3,4 por ciento, el queroseno disminuyó un 6,2 por ciento y el combustible de aviación aumentó un 5,5 por ciento», explicó Erika, citada de su declaración, el martes 5 de enero de 2026.

Se sabe que la implementación del Puesto de Mando Nacional del Sector ESDM para Navidad 2025 y Año Nuevo 2026 se llevará a cabo en el período del 15 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026.

El inspector general del Ministerio de Energía y Recursos Minerales (ESDM), Yudhiawan, en su presentación explicó que el buen funcionamiento del cargo no puede separarse de la colaboración de todas las partes relacionadas. Específicamente Pertaminalo que ha logrado distribuir energía a la comunidad y a los clientes según las necesidades y disponibilidad de suministro.

Por el arduo trabajo y la sinergia de todos nosotros, al decir Alhamdulillah, declaro oficialmente cerrado el puesto de mando nacional para el sector de Navidad y Año Nuevo 2025-2026. «Gracias una vez más a todas las partes que han apoyado la implementación de este post», añadió.

Erika explicó que el sector de GLP, continuó, se encuentra en condiciones seguras con la disponibilidad de 40 terminales de GLP, por un total de 736 SPBE, y 6.634 agentes de GLP. Los días de cobertura para los stocks nacionales de GLP se encuentran en el rango de 10 a 16 días, con un promedio de 12,8 días. La distribución promedio de GLP durante los períodos de Navidad de 2025 y Año Nuevo de 2026 aumentó un 10,6 por ciento en comparación con la distribución normal.

Mientras tanto, con respecto a la recuperación después del desastre natural de las inundaciones en las regiones de Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental, Erika dijo que Pertamina continúa esforzándose por lograr una distribución óptima de combustible a la comunidad a través de una coordinación intensiva con las partes interesadas, incluida la distribución de combustible a través de rutas marítimas y aéreas, además del uso de rutas terrestres.

«El número de gasolineras que han vuelto a funcionar y se han recuperado del impacto del desastre en Sumatra del Norte y Sumatra Occidental ha alcanzado el 100 por ciento, es decir, 406 y 147 gasolineras respectivamente. Mientras tanto, en Aceh, 151 del total de 156 gasolineras o el 97 por ciento han vuelto a funcionar», concluyó Erika.