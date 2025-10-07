PERTAMINA Mantenga el suministro de energía para tener éxito MotoGP Mandalika 2025

VIVA – Evento Pertamina El Gran Premio de Indonesia 2025 que tuvo lugar del 3 al 5 de octubre de 2025, ha terminado con éxito. Durante el período internacional, Pt Pertamina (Persero) junto con la suministro en todas las líneas de negocios «All Out» aseguró el suministro sin problemas energía a la región de Lombok y sus alrededores. Todas las fuentes de energía, comenzando desde Avtural Para el transporte aéreo, GLP para MIPYME, hasta que BBM se fortalece para mantener la disponibilidad de energía. Incluyendo, combustible especial para pertamax turbo proporcionado a través de Gasolinera Modular en el área de Circuito Internacional Pertamina Mandalika para vehículos operativos Dorna, como el auto de seguridad oficial MotoGP.

«Para nosotros, la calidad del combustible es muy importante porque al comenzar la carrera necesitamos la mejor potencia. La pertamina tiene un muy buen aditivo para el motor y realmente mantiene su rendimiento», dijo Candido, una guía de autos de seguridad de MotoGP de Dorna, mientras se reabastece en la estación de servicio modular de Pertamina, el viernes 3 de octubre de 2025.

Pertamax Turbo está formulado con fórmula de impulso de encendido (IBF) para proporcionar una potencia máxima y una respuesta óptima del motor. Este producto es utilizado no solo por un automóvil de seguridad, sino también por el vehículo operativo del equipo de carreras y los organizadores durante el evento.

El Vicepresidente de Comunicación Corporativa de Pt Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso afirmó que la presencia de estaciones de gas modulares es una forma del compromiso de Pertamina de presentar un suministro de energía de alta calidad para apoyar la buena serie de toda la serie de actividades Mandalika MotoGP.

«Pertamina asegura que todas las necesidades de energía, que van desde combustible para vehículos logísticos hasta autos de seguridad, están bien satisfechos para que este evento internacional funcione sin problemas», dijo Fadjar.

Mientras tanto, Pt Elnusa TBK (Elnusa) también fortaleció el apoyo energético a través de su subsidiaria, PT Elnusa Petrofin (EPN), que se convirtió en la voz frontal de la distribución de combustible a los puntos vitales en el circuito y las áreas circundantes. Elnusa Petrofin distribuye combustible preparado desde el combustible terminal ampenano a varias estaciones de servicio modulares y estaciones de servicio en Lombok, y asegura que los suministros se llevan a cabo a tiempo y de forma segura.

«Estamos orgullosos de poder apoyar el funcionamiento suave de MotoGP Mandalika. Nuestro papel no puede verse en la pista, pero la distribución de energía es un elemento vital que ayudó a determinar el éxito de este evento internacional», dijo el secretario corporativo de Elnusa, Rustam Aji.