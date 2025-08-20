Pertamina lanza el primer vuelo del combustible de aviación sostenible hecho de aceite de cocina usado

VIVA – Pertamina Oficialmente realizó el vuelo inaugural de combustible de aviación sostenible pertamina (Safón) Hecho de aceite de cocina usado estándar (UCO) o aceite de cocina usado. Este vuelo fue realizado por la aerolínea EncendedorLa subsidiaria de Pertamina, con la ruta de vuelo Yakarta – Bali en la Terminal 3 del aeropuerto de Soekarno Hatta, Yakarta, el miércoles 20 de agosto de 2025.

Leer también: La capacidad de la planta de energía aumentó un 14%, el fruto dulce de la inversión pertamina en la compañía de energía filipina CEC



El presidente del presidente de Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, dijo que Pertamina SAF era una manifestación tangible del compromiso de Pertamina para lograr la auto -asumencia de energía y apoyar la transición de la energía verde. Pertamina SAF es un combustible de aeronave sostenible producido a través de la tecnología de procesamiento de coprocesamiento entre queroseno y aceite de cocina usado (UCO) o aceite de cocina utilizado. Pertamina SAF se ha producido con éxito en la refinería Pertamina Ru IV Cilacap, y es el primer desarrollo en Indonesia que cumple con los estándares de calidad internacionales de Defstan 91-091.

Leer también: Eche un vistazo a las promociones de la independencia en la solicitud a la estación de servicio de Pertamina



«Pertamina SAF ha embolsado el Certificado Internacional de Certificación de Sostenibilidad y Carbono (ISCC) de acuerdo con el esquema de compensación y reducción de carbono para la aviación internacional (Corsia) desde su colección UCO, instalaciones de producción en la refinería, hasta instalaciones de transporte/distribución de SAF», explicó Simon.

Según Simon, Pertamina SAF también ha sido certificada por la Directiva Europea de Energía Renovable (UE roja). Todas las certificaciones obtenidas son pruebas de que las cadenas de suministro de Pertamina SAF han cumplido con los estándares globales de sostenibilidad y pueden usarse en vuelos internacionales.

Leer también: El 80 aniversario de la República de Indonesia, Pertamina, la producción oficial de aviones de combustible a partir de aceite de cocina usado



«Pertamina SAF marca el hito inicial del desarrollo del negocio futuro de Pertamina e Indonesia. Pertamina como campeón regional SAF es la única compañía capaz de crear ecosistemas ascendentes SAF-SAF en la región de la ASEAN. Pertamina también es capaz de producir SAF de UCO con el Catalyst Red y Blanco, que es el resultado de la formulación de Pertamina con la Catalistra Doméstica,», dice Simon. «, Dicha Simon.

Además, Pertamina logró iniciar y explorar todos los ecosistemas SAF certificados por ISCC desde aguas arriba hasta aguas abajo.

«La implementación que se ha implementado bien, se replicaremos en el procesamiento coprocesamiento Ru II Dumai y las instalaciones de Ru Vi Balongan. A partir del suministro de materias primas, a través de Pertamina Patra Niaga, la participación de la comunidad en la recolección de UCO o el aceite de cocina usado continuará mejorando. Agua y fuentes internacionales», agregó Simon.

En la misma ocasión, el presidente del presidente de Pertamina, Mochamad Iriawan, agradeció a todas las filas y partes interesadas que habían apoyado a Pertamina SAF. Incluyendo personas que participaron en la recolección de aceite de cocina usado.

«Aprecio a todas las partes que participaron en el proceso de SAF. A partir de Pertamina Patra Niaga, quien se unió activamente al proporcionar aceites de cocina usados de casas, restaurantes, cafeterías procesados por Pertamina Refineries, vendidos por Patra Niaga nuevamente y ahora son utilizados por lámparas de agua.

Al lanzamiento del vuelo inaugural de SAF desde el petróleo de cocina usado también asistieron representantes de agencias gubernamentales y las filas del Grupo Pertamina, incluido el Jefe de Estado Mayor Presidencial de la República de Indonesia, el teniente Gen. Am Putranto, Viceministro de Asuntos Exteriores de la República de Indonesia, Arif Havas Odograno, Secretario General del Ministerio de Energía y Recursos Mineral (Esdm) de los recursos mineral (ESDM) Odo Odo) Odo Odo) Odo Odo). Manuhutu, Diputado del Ministerio de Relaciones Institucionales y Comunitarias de la Secretaría de Estado de la República de Indonesia Yuli Harsono, y Director General de Transporte Aéreo del Ministerio de Transporte de Indonesia Lukman F. Laisa.

También estaba presente el director senior de petróleo, gas y pt petroquímico y entre la gestión de activos (Persero) Wiko Migantoro, Rector del Instituto de Tecnología de Bandung (ITB) Prof. Dr. Ir. Tata Cipta Dirgantara, MT, Directores de Pt Pertamina (Persero), Presidente Director de Pt Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra, presidente del Porto de Pt Kilang Pertamina Taufik Aditiyawarman y presidente del Pt Pelita Air Service Dendy Kurniawan.

Pertamina como compañía líder en el campo de la transición energética, se compromete a apoyar el objetivo neto de emisión cero 2060 al continuar fomentando programas que tienen un impacto directo en los logros de los objetivos de desarrollo sostenible (SDG). Todos estos esfuerzos están en línea con la aplicación de ambiental, social y de gobierno (ESG) a lo largo de la línea y operaciones de negocios de Pertamina.