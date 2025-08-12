Pertamina invita a los periodistas de Sumbagsel a realizar logros en AJP 2025

VIVA – PT Pertamina (Persero) nuevamente retuvo el Premio periodístico Pertamina (AJP) 2025.

AJP 2025 es una forma de aprecio por la contribución de los medios para apoyar la transformación y transición de la energía nacional. Con el tema de la energía de Indonesia, AJP 2025 es la 22ª implementación del primer año desde que se celebró por primera vez en 2003.

El vicepresidente de comunicación corporativa de Pt Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso dijo que todas las personas en la región territorial de toda Indonesia tuvieron la oportunidad de participar en AJP 2025.

«Periodista South Sumatra (Sumbagsel) también tuvo la oportunidad de competir por sus trabajos periodísticos en AJP 2025 «, dijo Fadjar en comentarios en la actividad de socialización territorial AJP 2025 Sumbagsel.[11/08/2025].

Fadjar continuó, AJP 2025 se convirtió en la agenda de rutina anual de Pertamina como una forma de aprecio de Pertamina por la contribución de las personas de prensa en la transmisión de información educativa, inspirador y la construcción de optimismo público.

Se disputan varias categorías, AJP 2025 está abierto a todos los periodistas. Los participantes pueden enviar tantas obras como sea posible sin límites. Hay ocho categorías de competencia en dos pilares de temas, a saber, negocios y no comerciales, incluyendo escritura, obras de televisión, obras de radio y ensayos fotográficos.

«El evento AJP no es solo un lugar de apreciación, sino también un medio para fortalecer las relaciones entre Pertamina y los medios de comunicación en toda Indonesia», explicó Fadjar.

Según Fadjar, los periodistas tienen un papel estratégico en la transmisión de información correcta y equilibrada, especialmente relacionada con los esfuerzos de Pertamina para realizar la transición de energía sostenible.

«A través de AJP 2025, invitamos a las personas de la prensa en Sumbagsel a presentar obras que inspiran y traen beneficios a la comunidad en general», dijo Fadjar nuevamente.

En AJP 2025, los trabajos periodísticos que se incluyeron podrían publicarse entre el 1 de noviembre de 2024 y el 31 de octubre de 2025.

El juicio fue llevado a cabo estrictamente e independientemente por el jurado compuesto por académicos, profesionales de los medios, profesionales de la comunicación, observadores de energía y fotógrafos profesionales. Los ganadores de cada categoría se anunciarán en la noche del premio planeado que se celebrará a fines de 2025.

La región AJP 2025 Sumbagsel se celebró en la ciudad de Palembang el 11 de agosto de 2025, que se presentó alrededor de 60 medios. En 2025, el organizador del territorio AJP 2025 Sumbagsel fue dirigido por la suministro de Energía Pertamina New & Renewable (PNRE), así como la colaboración educativa sobre el papel de Pertamina para los medios de comunicación, incluidas las refinerías internacionales de Pertamina, Pertamina Patra Niaga y la subida del Grupo Pertamina.

Para obtener más información y registro sobre AJP 2025, puede acceder al sitio oficial: www.pertamina.com/id/ajp-home.

Pertamina como compañía líder en el campo de la transición energética, se compromete a apoyar el objetivo Net Cero Emission 2060 al continuar fomentando los programas que tienen un impacto directo en los logros de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG). Todos estos esfuerzos están en línea con la aplicación de ambiental, social y gobernanza (ESG) a lo largo de las líneas y operaciones de negocios de Pertamina.