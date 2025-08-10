Pertamina invita a la comunidad de corredores de energía saludable

VIVA – PT Pertamina (Persero) organiza Pertamina Eco Runfest 2025 El 12, que tendrá lugar el 23 de noviembre de 2025 en Istora Senayan Yakarta.

Como un lugar para practicar, Pertamina invita a un corredor y una comunidad deportiva como Satria Muda a la comunidad de corredores que se han registrado como participantes ecológicos del público en general para participar en una serie de actividades de Pertamina Eco Runfest 2025 que tuvieron lugar el 10 de agosto de 2025 en Gelora Bung Karna (GBK), Istora Senayan, Jakarta.

La secretaria corporativa de Pt Pertamina (Persero), Arya Dwi Paramita, dijo que el camino a Pertamina Eco Runfest 2025 se convirtió en un evento de calentamiento, así como una invitación para suceder conjuntamente Pertamina Eco Runfest 2025 que lleva el espíritu de vida de la vida Saludableunión y preocupación por el medio ambiente.

«A través de esta actividad, queremos inspirar a la comunidad a moverse activamente, mantener la salud y apoyar conjuntamente los esfuerzos de sostenibilidad. No solo correr, esta es una invitación para ser parte del movimiento energético limpio y ecológico», dijo Arya.

Arya agregó, a través de esta actividad, Pertamina busca desarrollar sinergia entre empresas, comunidades y la comunidad en general para continuar haciendo eco de un estilo de vida saludable y sostenible.

El vicepresidente de comunicación corporativa de Pt Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso, dijo que esta actividad se convirtió en el impulso adecuado para generar colaboración entre empresas, comunidades y el público.

«Road to Pertamina Eco Runfest 2025 es una forma de colaboración que conecta el espíritu de los deportes con la misión de sostenibilidad de Pertamina», dijo Fadjar.

Fadjar espera que este espíritu pueda continuar fluyendo hasta el pico del evento Pertamina Eco Runfest 2025 el 23 de noviembre.

Pertamina Eco Runfest es un evento en ejecución que Pertamina realiza cada año. Con el tema de energizar la unidad, Pertamina combina un espíritu de estilo de vida saludable con una preocupación por el medio ambiente, a través de actividades divertidas, así como varios programas educativos y programas de sostenibilidad.

La actividad de Road to Pertamina Eco Runfest 2025 además de la Fun Run Run 5k, también fue animado por el programa de entrevistas, actividades de concursos y juegos, al Taller ECO «recreativa» con la comunidad de los Greeners.

Más información sobre Pertamina Eco Runfest 2025, visite el sitio web www.pertaminaecorunfest.com así como la plataforma de redes sociales @pertamina.ecorunfest.