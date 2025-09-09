Pertamina inaugurada inaugurada planta piloto Hidrógeno verde en Ulubelu

VIVA – PT Pertamina (Persero) a través de PT Energía geotérmica pertamina TBK (PGE) hizo oficialmente innovador desarrollo Planta Piloto Hidrógeno Verde Ulubelu en Ulubelu, Lampung, 9 de septiembre de 2025.

Esta instalación es la primera en el mundo en integrar la membrana de intercambio de aniones de aniones de electrolyzer (AEM) (AEM) con energía geotérmica como una fuente limpia de electricidad. Esta planta piloto es una importante pertamina innovadora para soportar la transición de energía, acelerando la mezcla de energía limpia, al tiempo que soporta el objetivo 2060 de emisión neta de emisión cero (NZE).

El viceministro de Energía y los Recursos Minerales (ESDM), Yuliot Tanjung transmitió premios a Pertamina y Pt Pertamina Geothermal Energy TBK, que había llevado a cabo la transformación comercial al integrar la inversión en la central eléctrica geotérmica (PLTP) con la industria de hidrógeno verde.

Según Yuliot, el hidrógeno verde es una de la energía ecológica que es baja en emisiones. La energía renovable, más tarde o posterior, la interrupción lentamente de la energía fósil en el futuro, que es el negocio principal de Pertamina hoy. El desarrollo del hidrógeno verde se sumará a la lista de energía verde, pero tiene el potencial de influir entre sí.

«Con más y más opciones alternativas, la comunidad ciertamente se comparará, lo que es más efectivo y más eficiente. Una opción de energía renovable más variada proporcionará beneficios para los consumidores en la elección de las necesidades de fuentes de energía que son de mayor calidad pero que no tienen un impacto negativo en el medio ambiente», explicó Yuliot.

En la misma ocasión, el presidente del presidente de Pertamina, Mochamad Iriawan, dijo que Ulubelu regresó para forjar una historia importante para Indonesia. En línea con el presidente de ASTA CITA, Prabowo Subianto, Pertamina tiene un gran mandato para realizar la auto -comisión energética y contribuir a las transiciones energéticas.

«Ulubelu es un área de energía geotérmica que ha sido beneficiosa para el país. Y Ulubelu ha tomado nuevamente notas importantes como pionero a través del innovador hidrógeno verde vegetal. En el futuro, la planta piloto de Ulubelu es más que problemas de tecnología o inversión.

El director de Pt Pertamina (Persero), dijo Simon Aloysius Mantiri, innovador no es solo un hito para la pertamina, sino los pasos concretos del grupo Pertamina para realizar la visión de convertirse en una compañía de energía limpia de clase mundial.

«El desarrollo del hidrógeno verde está en armonía con la estrategia de doble crecimiento del Grupo Pertamina, que es en términos de desarrollar una cartera comercial de bajo carbono para el futuro sostenible», explicó Simon.

A través de esta iniciativa, Continúa Simon, Pertamina demuestra que la tecnología de hidrógeno verde basada en geotérmica puede aplicarse significativamente. Este proyecto también es la base de regulaciones, estándares y modelos comerciales de hidrógeno en Indonesia, y se convierte en un nuevo ecosistema de energía que puede replicarse en otras regiones.

También estaba presente el gobernador de Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dijo que el proyecto de planta de hidrógeno verde era testigo de que desde un área en Lampung, Indonesia, pudo hacer una contribución importante a la nación incluso al mundo. Ulubelu ha demostrado que la transición energética no es un discurso, sino una realidad que continúa funcionando y desarrollándose.

«Hagamos la innovadora planta piloto de hidrógeno verde Ulubelu como el comienzo de un gran viaje a Indonesia que es más verde, energía independiente y competitividad global», dijo Rahmat.

Esta planta piloto de hidrógeno verde Ulubelu también se proyecta como un centro de tecnología de aprendizaje y pruebas de viabilidad comercial, incluidos estudios de demanda y calidad del producto para la próxima fase. Este proyecto integra la energía geotérmica con la última tecnología AEM Electrolyzer, por lo que es pionera en el mundo al tiempo que refuerza la dirección de la transformación de una cartera de energía limpia.

Pilot Plant Green Hydrogen Ulubelu está objetivo de comenzar a operar en 2026 con un valor de inversión de alrededor de USD 3 millones. El hidrógeno verde producido se utilizará para las pruebas de mercado, incluidos los sectores de transporte e industrial.

También presente en la inauguración, el viceministro de inversión y aguas abajo (BKPM, Todotua Pasaribu, PT Pertamina (Persero) Directores, Directores y Gestión de Pertamina y la nueva gestión de subsolder de energía renovable (PT Pertamina Power Indonesia), Directores y gestión de PT Pertamina Geotermal Energy Energy TBK.

Pertamina como compañía líder en el campo de la transición energética, se compromete a apoyar el objetivo neto de emisión cero 2060 al continuar fomentando programas que tienen un impacto directo en los logros de los objetivos de desarrollo sostenible (SDG). Todos estos esfuerzos están en línea con la aplicación de ambiental, social y de gobierno (ESG) a lo largo de la línea y operaciones de negocios de Pertamina.