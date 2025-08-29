Pertamina inaugura Energi Berdikari Village en Sumatra del Sur

VIVA – PT Pertamina (Persero) continúa demostrando su compromiso en la presentación de energía sostenible que es inclusiva para la comunidad, especialmente en el área 3T (desfavorecida, principal y más externa).

A través de un programa superior Energi Berdikari Village (Deb), Pertamina no solo presenta acceso a energía limpia, sino que también fomenta el empoderamiento de la comunidad y el crecimiento económico local.

El programa DEB es la iniciativa de Pertamina para apoyar las transiciones energéticas nacionales, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y acelerar el logro de una agenda de desarrollo sostenible. Esto está en línea con ASTA CITA número 6, a saber, la construcción de la aldea para la igualdad económica y la erradicación de la pobreza.

Este compromiso se realizó a través de la inauguración del programa Pertamina Deb en tres ubicaciones en la provincia de Sumatra del Sur, a saber, Singapure Village (Lahat Regency), Rantau Dedap Village (Muara Enim Regency) y Sungai Gerong Village (Banyuasin Regency).

Título de la foto: la inauguración de Pertamina Energy Village (Singapure Village, Rantau Dedap y Gerong Sungai), en Singapure Village, jueves (8/28).

La ceremonia de inauguración se centró en Singapure Village, Lahat, el 28 de agosto de 2025, con el tema: «Comunidad energizante en Sumatra del Sur a través de la transición energética sostenible e inclusiva».

El vicepresidente de gestión de Pertamina CSR y SMEPP, Rudi Ariffianto, dijo que a través del programa Pertamina Deb presenta energía para el progreso de la comunidad.

«La sostenibilidad es una palabra clave en cada pertamina deb en toda Indonesia. Estamos presentes en la comunidad, presentando energía mientras abren el camino para aumentar sus ingresos. Esto está en línea con la misión del gobierno de aliviar la pobreza», dijo Rudi.

La comunicación corporativa vicepresidente de Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, también enfatizó que el programa DEB es una contribución a la pertamina para apoyar la transición de energía al tiempo que aumenta el bienestar de la comunidad.

Descripción de la foto: Actividades de plantación de fresas en Rantau Dedap Hamlet, Pertamina Energy and Energy Village, jueves (8/28).

«El programa Energy Village no solo presenta energía ecológica, sino que también se convierte en un catalizador para el crecimiento de la economía de la aldea», explicó Fadjar.

También estaba presente el jefe de la Rama de Servicio de ESDM IV regional de Sumatra Sur, Juhansyah, expresó su aprecio por Pertamina.

«Deb Pertamina no solo proporciona independencia de la energía, sino que también fomenta el crecimiento económico, y está en línea con el objetivo neto de emisión cero 2060», explicó Juhansyah.

El desarrollo de Deb en South Sumatra se centra en dos aspectos principales. Primero, a través de la provisión de energía renovable, a través de la estandarización de la infraestructura PLTMH (centrales micrográficas) y PLTS (Planta de energía solar). Segundo, empoderamiento de la economía local: al optimizar el desarrollo del café, la agricultura, la pesca y el ecoturismo.

El programa South Sumatra Deb es un impacto real para la comunidad circundante. En Singapure Village, Lahat Regency, la comunidad recibió una instalación de 2.2 KWP PLTS y se conectó a instalaciones públicas como escuelas, pasillos, Bumdes y oficinas de aldeas. Además, este pueblo también tiene una capacidad PLTMH de 10 kWh que puede ser útil para las casas de los residentes. Otro apoyo adicional, este pueblo también tiene instalaciones en forma de máquinas de procesamiento de café, cúpula de café, estanques de pescado y bioplok de pescado con aireadores basados ​​en energía solar.

Leyenda de fotos: actividades de lanzamiento de semillas de peces, Pertamina Energy and Energy Village en Singapure Village, jueves (8/28).

El impacto del uso de otras comunidades en la aldea de Rantau Dedap, Muara Enim Regency incluye instalaciones de 47 kWh PLTMH, para las necesidades de los hogares, mezquitas, escuelas, MIPYME e iluminación callejera de 4 km de largo, y están empoderadas como tourismo de educación agrícola con cosechas de papas y fresas.

Mientras tanto, en la aldea de Sungai Gerong, la regencia de Banyuasin, los residentes locales también fueron facilitados por una capacidad total de 22 PLT de KWP, que son beneficiosos para las instalaciones públicas en forma de Posyandu, MSOMS procesadas de pesca, Grupos de Misuras, Fisilios Pokdakan (Fishswas), Fisheries y Fisheries.

A través de Deb, Pertamina espera ampliar el acceso de energía sostenible, apoyar la independencia de la aldea y contribuir a los logros de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG) y la emisión neta de cero 2060.

Pertamina como compañía líder en el campo de la transición energética, se compromete a apoyar el objetivo neto de emisión cero 2060 al continuar fomentando programas que tienen un impacto directo en los logros de los objetivos de desarrollo sostenible (SDG). Todos estos esfuerzos están en línea con la aplicación de ambiental, social y de gobierno (ESG) a lo largo de la línea y operaciones de negocios de Pertamina.