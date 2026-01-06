Pertamina Hulu Energi encuentra nuevas fuentes de petróleo y gas en el sur de Mahakam, Kalimantan Oriental

Jacarta – Director Exploración PT Pertamina Energía Upstream (PHE), Muharram Jaya Panguriseng informó que su partido lo había encontrado fuente energía de petróleo y gas (petróleo y gas) en perforación Pozo de exploración Metulang Deep (MDP) -1x, en el área costa afuera de South Mahakam, Kalimantan Oriental.

«Este éxito es una prueba clara de la dedicación y el arduo trabajo de nuestro equipo de exploración en la implementación del nuevo concepto de juego de exploración en un área madura», dijo Muharram en su declaración del martes 6 de enero de 2026.

Explicó que la perforación del pozo MDP-1x fue parte de la estrategia de Exploración de Campo Cercano llevada a cabo por PHE, como una ganancia rápida para poder producir más rápidamente utilizando instalaciones cercanas de campos de petróleo y gas que han entrado en la fase de campo maduro.

«Se espera que el descubrimiento del recurso contingente Original Oil in Place (OOIP), que se estima en alrededor de 106 millones de barriles de petróleo equivalente (MMBOE), pueda desarrollarse inmediatamente y contribuir al levantamiento nacional de petróleo y gas para lograr la autosuficiencia energética y la seguridad energética nacional», dijo Muharram.

Desde que asumió la gestión del Bloque Mahakam el 1 de enero de 2018, PHM ha perforado seis pozos de exploración con una alta tasa de éxito. Cuatro de ellos lograron registrar descubrimientos, incluido el pozo MDP-1x, que se consideró un descubrimiento importante.

El director presidente de PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI), Sunaryanto, como subholding regional de Kalimantan Upstream Pertamina, dijo que la exploración es un factor clave para mantener la sostenibilidad energética.

«Con los hallazgos de la perforación MDP-1x, llevaremos a cabo inmediatamente desarrollos para fomentar un aumento sostenible de la producción, fortalecer la seguridad energética en Kalimantan y aumentar la relación reserva-producción o RtoP de Pertamina Hulu Indonesia», dijo Sunaryanto.

El pozo MDP-1x se perforó con éxito a una profundidad medida de 4.260 metros y penetró la capa de la Formación Yakin. Aunque el objetivo principal de la Formación Yakin solo puede penetrarse parcialmente debido a las condiciones de alta presión, PHM ha logrado identificar un potencial de recursos prometedor en formaciones menos profundas, a saber, la Secuencia Carbonatada de Sepinggan (SCS) y la Secuencia Deltaica de Sepinggan (SDS).

Con base en los resultados de la prueba del vástago de perforación en la zona de la Secuencia de Carbonato de Sepinggan (SCS), que es el resultado de una evaluación de seguimiento del descubrimiento del pozo Manpatu-1x en 2022, se confirmó que los yacimientos de carbonato y arenisca en esta zona tienen buenas capacidades de producción.