Pertamina Gran Premio de Indonesia En Mandalika, se prepara un suministro de combustible adicional

Yakarta, Viva – Pertamina Patra Niaga enfatizó la preparación de la distribución del combustible (Bbm) Para apoyar la movilidad comunitaria, los turistas y la logística durante el Gran Premio de Pertamina de Indonesia 2025 en Mandalika.

Para garantizar el suministro suave, Pertamina Patra Niaga se prepara acumulación Stock en estaciones de servicio alrededor de NTB. Esta adición se llevó a cabo a través de un ampenano terminal integrado que aumentó las horas de servicio de distribución de dos horas antes, así como la preparación de un automóvil de tanque de chárter spot para que se mantuviera el suministro de combustible a pesar del aumento en el consumo.

El secretario corporativo de PJ de Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, dijo que en este evento internacional se esperaba que tuviera un aumento significativo en la movilidad de los vehículos de dos ruedas y los vehículos de cuatro ruedas que ingresan a la región de Lombok.

«Pertamina Patra Niaga ha preparado suministros adicionales en las estaciones de servicio y el fortalecimiento de la flota de distribución para mantener la movilidad suave, especialmente el transporte de la tierra», dijo Roberth a partir de su declaración, jueves 2 de octubre de 2025.

Se estima que el consumo de combustible aumenta, ya que la gasolina aumentó 1,739 kl por día desde el promedio normal del promedio normal de 1,578 kl por día, y para gasoil aumentó 596 kl por día desde el promedio diario promedio normal de 560 kl por día. Con esta anticipación, Pertamina Patra Niaga asegura que la movilidad de la comunidad y los turistas puedan realizarse sin problemas.

«Este paso anticipatorio incluye la adición de horas de operación en la terminal de Ampenan BBM y la provisión de autos de tanques de fletadores Spot, de modo que todas las necesidades de energía durante el Gran Premio de Pertamina de Indonesia este año se pueden cumplir correctamente», agregó.

Roberth dijo además que esta preparación energética era parte del apoyo de Pertamina Patra Niaga en el éxito del evento de turismo deportivo del mundo, el Gran Premio de Pertamina de Indonesia en Mandalika.

«Queremos asegurarnos de que la presencia de turistas nacionales y extranjeros en Mandalika pueda ser bien atendido. Se espera que la energía garantizada pueda mantener el crecimiento económico regional y fortalecer la imagen de Indonesia como la gran cantidad de eventos de carreras de clase mundial», concluyó.

