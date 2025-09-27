Pertamina Gran Premio de Indonesia 2025, este es el horario

VIVA – Pertamina El Gran Premio de Indonesia se celebró nuevamente en el Circuito Internacional de Pertamina Mandalika, Lombok, West Nusa Tenggara, del 3 al 5 de octubre de 2025.

Se espera que el evento internacional de carreras de automovilismo sea un imán para los deportes, el turismo, así como la fuerza impulsora de la economía regional.

El vicepresidente de comunicación corporativa de Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, dijo que Pertamina cree que el evento puede tener un amplio impacto, que van desde el empoderamiento de las MIPYME, la creación del empleo local, hasta fortalecer la imagen de Indonesia como la anfitriona de eventos de clase mundial.

«Gran Premio de Pertamina de Indonesia No solo presentan espectáculos de clase mundial, sino también un medio para impulsar la economía de la comunidad, introducir productos MIPYME en el mercado global, así como aumentar el potencial del turismo y la economía regional «, explicó Fadjar.

Citado del canal oficial del Ministerio de Jóvenes y Deportes, junto con el calendario de Pertamina Gran Premio de Indonesia 2025.

Viernes, 3 Octubre 2025

09.00 – 09.35: Moto3 – Práctica libre 1

09.50 – 10.30: Moto2 – Práctica libre 1

10.45 – 11.30: Motogp – Práctica libre 1

12.00 – 12.25: Idemitsu Asia Talent Cup – Práctica gratis 1

13.15 – 13.50: Moto3 – Práctica

14.05 – 14.45: Moto2 – Práctica

15.00 – 16.00: MotoGP – Práctica

16.25 – 16.50: Idemitsu Asia Talent Cup – Práctica gratis 2

17.00 – 18.00: vueltas de medios

Sábado, 4 Octubre 2025

08.40 – 09.10: Moto3 – Práctica libre 2

09.25 – 09.55: Moto2 – Práctica libre 2

10.10 – 10.40: MotoGP – Práctica libre 2

10.50 – 11.05: MotoGP – Calificación 1

11.15 – 11.30: MotoGP – Calificación 2

11.35 – 12.00: MotoGP VIP Village – Pit Lane Walk

12.10 – 12.35: Idemitsu Asia Talent Cup – Calificación

12.45 – 13.00: Moto3 – Calificación 1

13.10 – 13.25: Moto3 – Calificación 2

13.40 – 13.55: Moto2 – Calificación 1

14.05 – 14.20: Moto2 – Calificación 2

15.00: MotoGP – Tissot Sprint (13 vueltas)

16.10: Idemitsu Asia Talent Cup – Race 1 (15 vueltas)

17.00 – 17.40: Motoe x2

17.45 – 18.30: Lapas de BMW M

Domingo, 5 Octubre 2025

09.45: Idemitsu Asia Talent Cup – Race 2 (15 vueltas)

10.40 – 10.50: MotoGP – Calentamiento

11.00: MotoGP – Rider Parade

11.00 – 11.30: MotoGP VIP Village – Pit Lane Walk

12.00: Moto3 – Race (20 vueltas)

13.15: Moto2 – Race (22 vueltas)

14.00 – 14.25: Motoe x2

14.51: Ceremonia de apertura

15.00: MotoGP – Gran Premio (27 vueltas)

El Gran Premio de Pertamina de Indonesia 2025 es una forma del compromiso de Pertamina en el apoyo a los deportes, el turismo y la sostenibilidad económica local que está en línea con la ASTA CITA del gobierno.

Pertamina como compañía líder en el campo de la transición energética, se compromete a apoyar el objetivo neto de emisión cero 2060 al continuar fomentando programas que tienen un impacto directo en los logros de los objetivos de desarrollo sostenible (SDG). Todos estos esfuerzos están en línea con la aplicación de ambiental, social y de gobierno (ESG) a lo largo de la línea y operaciones de negocios de Pertamina.