Pertamina garantiza que los activos petroleros en Venezuela no se vean afectados por los ataques de Estados Unidos

Jacarta – Gerente de Relaciones PT Pertamina Exploración y Producción Internacional (BIP), confirmó Dhaneswari Retnowardhani, activo aceite BIP di Venezuela no se vio afectado por el ataque de Estados Unidos al país.

Se sabe que PIEP controla el 71,09 por ciento de las acciones de la compañía francesa de petróleo y gas Maurel & Prom (M&P), que tiene activos en Venezuela.

«En relación con los últimos acontecimientos de la situación, según el seguimiento realizado, hasta la fecha no ha habido ningún impacto en los activos y el personal de M&P en Venezuela», dijo Dhaneswari en su declaración del lunes 5 de enero de 2025.

Como paso previo, Dhaneswari afirmó que el PIEP continúa coordinando con la Embajada de Indonesia (KBRI) en Caracas.

Este esfuerzo es parte del compromiso de la empresa de mantener la seguridad de los trabajadores y garantizar que las operaciones continúen funcionando con normalidad.

PIEP ha participado activamente en la adquisición y gestión de campos de petróleo y gas en varios países para satisfacer las necesidades energéticas nacionales y al mismo tiempo fortalecer la seguridad energética nacional.

Hasta la fecha, Pertamina tiene activos de petróleo y gas en 11 países, incluidos Argelia, Malasia, Irak, Francia, Italia, Tanzania, Gabón, Nigeria, Colombia, Angola y Venezuela.

Se sabe que la situación política de Venezuela está cada vez más en el centro de atención después de que el presidente Nicolás Maduro y su esposa fueron arrestados y llevados a Estados Unidos. Los ataques estadounidenses contra instalaciones civiles y militares también provocaron grandes explosiones en varios estados.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que su gobierno asumiría temporalmente el control de Venezuela hasta que se produjera la transición de poder. También anunció planes de invertir miles de millones de dólares por parte de compañías petroleras estadounidenses para restablecer la producción de petróleo en el país sudamericano.

Mientras tanto, el gobierno indonesio pide a todas las partes que den prioridad al diálogo, actúen con moderación y cumplan con el derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional humanitario.