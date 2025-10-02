Pertamina garantiza que la distribución del combustible sea segura y mantenida después del incendio de la refinería de Dumai

Yakarta, Viva – PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatran Northern asegura que permanezca la distribución de fuel oil (BBM) Aman Después del incidente fuego En una de las unidades operativas de PT Kilang Pertamina, Refinería Internacional de la Unidad II en Dumai, provincia de RIAU.

Comunicación, relaciones y CSR Pertamina Patra Niaga Sumbagut regional, dijo Fahrougi Andriani Sumampouw, se confirmó que todas las necesidades de energía para la región de Sumbagut se controlaron y continuaron distribuidas a través de la Agencia de Distribución Oficial de Pertamina (SPBU).

«Pertamina garantiza que la distribución de la energía comunitaria continúe funcionando normalmente. Los servicios en estaciones de servicio, agentes, bases de GLP, así como instituciones de distribución de combustible de un precio, también continúan operando de manera óptima para que las personas no necesiten preocuparse», dijo Fahrougi en su declaración, jueves 2 de octubre de 2025.

Pertamina opera refinería de combustible desde el este hasta el oeste de Indonesia

Transmitió la disponibilidad de pertalita, solar e incluso Avtur no experimentó interferencia. Para las necesidades solares de las áreas de Dumai y Siak y Avtur para el área de Pekanbaru, la distribución aún se lleva a cabo a través de Refinería de Dumai.

Mientras tanto, para algunas otras regiones de Sumbagut, los suministros estarán respaldados por la transferencia de suministro de otras refinerías de Pertamina en Indonesia. Por otro lado, las existencias de GLP de hogares y no subsidiadas también se confirman en condiciones seguras.

Fahrougi agregó, su partido continuó coordinando con varias partes, tanto internas como externas, para garantizar la distribución suave de la energía. Además de canalizar instituciones, su partido también coordina con gobiernos locales, oficiales de policía, así como otras agencias relacionadas.

«Con esta sinergia, la distribución de combustible y GLP puede funcionar de manera segura y sin problemas», dijo.

Se sabe que anteriormente había habido una explosión y un incendio en la refinería Ru II Dumai de Pertamina Ru II el miércoles por la noche, 1 de octubre de 2025.

El gerente del área de Relaciones de Comunicación y CSR Dumai Agustiawan dijo que la situación ahora estaba en una condición segura y se controló con éxito a las 23:20 WIB, el mismo miércoles.