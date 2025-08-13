Pertamina ganó la posición superior de Fortune Indonesia 100 años 2025

VIVA – PT Pertamina (Persero) nuevamente registró un logro orgulloso al llegar a la posición superior en la lista Fortuna Indonesia 100 de 2025.

Leer también: Pertamina aprovecha el poder de los medios digitales para la educación energética y la transparencia



Este logro confirma el papel estratégico de Pertamina como una compañía de energía nacional que puede mantener actuación Excelente en medio de la dinámica de la economía global.

El vicepresidente de comunicación corporativa de Pt Pertamina (Persero), dijo Fadjar Djoko Santoso, Pertamina ocupa la posición principal gracias al logro del desempeño financiero sólido, la eficiencia operativa y las estrategias comerciales sostenibles llevadas a cabo en todas las líneas comerciales, que van desde aguas arriba, el procesamiento, el resumen y la nueva energía renovable.

Leer también: Alentar a las MIPYMES a ascender a la clase, Pertamina Patra Niaga hace esta serie de iniciativas



«Este logro es el desempeño de todos los oficiales de Pertamina que continúan comprometidos con proporcionar la mejor energía para Indonesia. La pertamina no solo se centra en el rendimiento financiero, sino también en el fortalecimiento de la seguridad energética nacional, la transformación comercial y el desarrollo de energía limpia para un futuro sostenible», dijo Fadjar.

Fadjar agregó, la posición principal en Fortune Indonesia 100 se convirtió en una motivación para que Pertamina continúe mejorando el rendimiento, expandir la innovación y mantener la sostenibilidad del suministro de energía para las personas de Indonesia.

Leer también: Programa de pasantías de Pertamina 2025: 441 Energía juvenil para el futuro de la energía de Indonesia



«Con este logro, Pertamina confirmó cada vez más su posición como una compañía de energía de clase mundial que contribuyó significativamente a la economía nacional al tiempo que apoyaba el objetivo del gobierno para lograr la independencia de la energía y la transición hacia la energía verde», dijo Fadjar.

La revista Fortune Indonesia publicó la lista de las compañías más grandes de Indonesia basada en ingresos del año fiscal 2024. El umbral para ingresar a la prestigiosa lista aumentó de RP10.54 billones en 2023 a RP11.42 billones en 2024. El ingreso total de 100 compañías ingresó equivalente

Pertamina como compañía líder en el campo de la transición energética, se compromete a apoyar el objetivo Net Cero Emission 2060 al continuar fomentando los programas que tienen un impacto directo en los logros de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG). Todos estos esfuerzos están en línea con la aplicación de ambiental, social y de gobierno (ESG) a lo largo de la línea y operaciones de negocios de Pertamina.