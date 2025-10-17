Jacarta – PT Pertamina (Persero) ganó el primer lugar Agencia pública más innovadoraen el evento del Premio a la Transparencia de la Información 2025 organizado por la Comisión Central de Información de la República de Indonesia en el Salón de Asambleas Birawa, Hotel Bidakara, Yakarta, el 16 de octubre de 2025.

Pertamina gana el primer lugar como Agencia Pública más Innovadora en el Premio Transparencia de la Información 2025

Pertamina fue nombrada la agencia pública más innovadora, superando a varias instituciones, empresas estatales y otros organismos públicos.

Las categorías de evaluación se basan en tipos de innovaciones digitales y no digitales, beneficios e impactos positivos para el público, idoneidad de las innovaciones con el tema de la exposición de crear acceso a la información para la independencia de Indonesia y la competitividad global, así como innovaciones en comunicación que puedan fomentar la participación pública.

El premio fue entregado en la Ceremonia de Entrega y Clausura del Premio Transparencia 2025, el jueves (16/10/2025), a la que asistió el presidente de la Comisión Central de Información, Donny Yoesgiantoro, junto con representantes de diversos organismos públicos nacionales.

El vicepresidente de Comunicación Corporativa de Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, dijo que Pertamina continúa comprometida con ser pionera en innovación en la divulgación de información pública.

«Este premio es una manifestación del compromiso de Pertamina para fortalecer la transparencia y la innovación en la divulgación de información pública. Creemos que la divulgación de información no es sólo una obligación, sino parte de una cultura corporativa que genera confianza pública», dijo Fadjar.

Como empresa nacional de energía, Pertamina continúa ampliando el acceso a la divulgación de información en la página oficial del servicio de información pública de Pertamina.

«La apertura de la información es nueva energía para generar confianza pública. Con la transparencia, no sólo luchamos contra la desinformación, sino que también fortalecemos una cultura de responsabilidad y participación pública», explicó Fadjar.

En la misma ocasión, Pertamina participó activamente en la exposición presentando un stand con el tema «Energizar la información», que presenta un concepto atractivo, moderno e interactivo del 14 al 16 de octubre de 2025.

A través de este stand, Pertamina mostró diversas innovaciones en canales de divulgación de información pública como sitios web, redes sociales, Pertamina Call Center 135, correo electrónico infopublik@pertamina.com, revista Energia, así como aplicaciones móviles de servicios de información pública que facilitan al público el acceso a datos y aclaración de información directamente. Se registró que durante los tres días de actividades, Pertamina brindó educación pública con 1281 interacciones.

«A través de estos canales oficiales, el público puede verificar información y obtener datos precisos sobre las actividades y políticas de Pertamina. Este paso es parte de nuestros esfuerzos para contrarrestar los engaños y la desinformación en el espacio digital», añadió Fadjar.