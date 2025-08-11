Pertamina fortalece la hoja de ruta de NZE, al darse cuenta de la resistencia y la sostenibilidad de la energía para el país.

VIVA – PT Pertamina (Persero) lanzó el fortalecimiento de la hoja de ruta neta de emisión cero (I), como un compromiso con Pertamina para apoyar la seguridad energética nacional en Indonesia. El fortalecimiento del compromiso de NZE se llevó a cabo en Grha Pertamina, el lunes 11 de agosto de 2025. En el evento, Pertamina también lanzó el Centro de Sostenibilidad de la Universidad de Pertamina y firmó un memorando de comprensión (Memorando de Entendimiento/MoU) entre la Fundación Pertamina y la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo (Ministerio de PPN/Bappenas).

Descripción de la foto: Ministro de Planificación Nacional del Desarrollo/Jefe de Bappenas Rachmat Pambudy junto con el presidente de Pertamina, el comisionado Mochamad Iriawan, el director del presidente de Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, y su personal, lanzó un compromiso de NZE en el evento de NZE Pertamina Road Map «hacia la soberania de Energy Sovereeign con negocios sostenibles», en Gra Pertamina, Jakarta, lunes (11).

El Ministro de Planificación Nacional del Desarrollo (PPN)/Jefe de Bappenas, declaró Rachmat Pambudy, apoyó a Pertamina para convertirse en un líder en el sector energético, así como una transición energética en Indonesia. Pertamina tiene varios roles en los tres objetivos principales del gobierno indonesio, a saber, la autosuficiencia alimentaria, Selfigencia de energía energética y autosuficiencia de agua.

«El liderazgo en el sector energético debe estar en Pertamina. Incluso me imagino, los tres liderazgo (alimentos, energía y agua) están en Pertamina. Porque, muchos programas importantes en el pasado nacieron de Pertamina», agregó.

Del mismo modo, el presidente comisionado de Pt Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan enfatizó que la soberanía energética y el desarrollo sostenible eran las principales prioridades. Por lo tanto, el desarrollo debe continuar con el principio de sostenibilidad. Esto es lo que hace que la pertamina sea crucial y estratégica, donde Pertamina es responsable de garantizar un suministro de energía seguro, limpio y asequible para la gente de Indonesia.

«Los trabajadores de Alhamdulillah, Pertamina muestran un alto entusiasmo, totalidad y sentido de responsabilidad. Trabajan día y noche, con pleno riesgo para apoyar la seguridad energética nacional», explicó.

A través de la mejora de la hoja de ruta de NZE, Pertamina se compromete a fortalecer la energía renovable, así como desarrollar energía limpia y verde. Una de las iniciativas es formar el Centro de Sostenibilidad de Pertamina en la Universidad de Pertamina para que Pertamina se convierta en un líder público, el pensador líder en el campo de la sostenibilidad. Además, Pertamina a través de la Fundación Pertamina también aumenta su papel al sinergir con Bappenas para apoyar el logro del desarrollo sostenible.

El presidente del presidente de Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, afirmó, Pertamina como una SOE estratégica, con la gran responsabilidad de realizar la auto -asumencia energética al tiempo que fomenta el bajo crecimiento económico de carbono.

«Nuestra visión y misión están en línea con Asta Cita, que es garantizar la disponibilidad de energía confiable, asequible y sostenible. Este no es solo un objetivo corporativo, sino un mandato nacional para mantener la continuidad de la energía para las generaciones actuales y futuras», dijo Simon.

Pertamina, agregó Simon, se dirigió a NZE como uno de los compromisos estratégicos a largo plazo que no se encontraba solo, pero que estaba completamente integrado con el Plan Nacional de Desarrollo a Largo Plazo 2025-2045 (RPJPN), para realizar la visión de Indonesia Gold 2045.

Además, la estrategia de doble crecimiento que se convirtió en el enfoque de Pertamina en 2025 colocó a Pertamina como parte de una solución global en la transición de energía. Además de fortalecer las empresas existentes, Pertamina también tiene un papel importante en la construcción y el desarrollo de la energía verde en Indonesia.

Pertamina como compañía líder en el campo de la transición energética, se compromete a apoyar el objetivo Net Cero Emission 2060 al continuar fomentando los programas que tienen un impacto directo en los logros de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG). Todos estos esfuerzos están en línea con la aplicación de ambiental, social y gobernanza (ESG) a lo largo de las líneas y operaciones de negocios de Pertamina.