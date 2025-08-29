Pertamina fomenta la seguridad alimentaria, aliri Energía limpia 25 hectáreas de tierras agrícolas sostenibles propiedad de residentes de Kalijaran

VIVA – PT Pertamina (Persero) ayudó a realizar seguridad alimentariaUno de ellos con el programa Kalijaran en la Comunidad de Gestión Agrícola Sostenible (MAPAN) en Energi Berdikari Village (DEBUTANTE) Kalijaran, distrito de Maos, regencia de Cilacap. A través de Pt Kilang Pertamina, la Unidad de Refinería Internacional IV Cilacap (RU IV), Pertamina desarrolló la utilización de la energía ecológica de las plantas de energía solar (PLT) y la mano de obra Bayu (PLTB) para el riego agrícola, a la acuicultura de horticultura y pesca.

Este programa logró proporcionar una solución para regar 25 hectáreas de arrozales que anteriormente eran vulnerables a la sequía, en tierras agrícolas productivas. Además, Pertamina fomentó a 35 agricultores, así como a 90 trabajadores para administrar actividades en Deb Kalijaran.

Priyatno, presidente del grupo de la Asociación de Agricultores (Gapoktan) Margo Sugih, que está activo en la agricultura de Kalijaran, reveló, antes de sinergir con Pertamina, la mayor parte de la tierra agrícola de su pueblo era solo una tierra de lluvia.

«Antes de que hubiera orientación de Pertamina, los agricultores solo podían plantar durante la temporada de lluvias debido a agua limitada. Si desea usar una bomba, el costo es costoso y aumenta la contaminación», dijo, en Kalijaran, jueves (8/28).

Deb Kalijaran actualmente está operando riego por tierras agrícolas con PLTS y PLTB. Este programa produce una capacidad de energía renovable de hasta 12,540 vatios y reduce las emisiones de dióxido de carbono 2.860 toneladas de CO₂EQ por año.

Priyatno reveló que ahora los agricultores pueden plantar hasta tres a seis cosechas por año. Los ingresos de los agricultores también aumentaron de alrededor de RP. 80 mil por camas/por año a RP800 mil.

PLTS también se usa para depósitos de agua y peces, de modo que los beneficios sean más amplios. El socio fomentado de los gerentes de acuicultura de Fish registró un ingreso adicional de un promedio de Rp1.7 millones a Rp2.3 millones por cosecha de productos agrícolas y pesqueros.

Priyatno agregó, la cosecha de grano seco también se procesó para que tuviera valor agregado. Pertamina recientemente proporcionó una subvención de máquinas de molienda de arroz y maíz, así como instalaciones de construcción de molienda. La cosecha de los campos de la comunidad puede ser molida de forma independiente y empaquetada cuidadosamente, y luego se vende.

No solo eso, el grano que se ha convertido en un salvado después de la molienda se convierte en un alimento para el pato y el ganado, que también fue desarrollado por la aldea de Kalijaran.

«Nuestra esperanza es que la comunidad pueda ser independiente de la energía utilizando PLT, PLTB y energía de movimiento. De esa manera, la aldea puede ser sostenible, ecológica y no depender de otra energía. Incluso en el futuro, planeamos reorganizar el agua de la pompanización en agua limpia», concluyó.

El vicepresidente de comunicación corporativa de Pt Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso reveló que Mapan Kalijaran es un programa de la aldea de Berdikari (Deb) de energía para desarrollar la independencia económica de la aldea, al tiempo que reduce las emisiones de carbono con el uso de la energía limpia.

«Deb es un esfuerzo de responsabilidad social ambiental (TJSL) de desarrollar la energía de transición como una solución a los desafíos que enfrentan la comunidad. Pertamina espera que Deb, especialmente aquellos en este kalijarano, pueda apoyar la independencia económica, la energía, la seguridad alimentaria, en línea con la visión del gobierno indonesio», explicó Fadjar.

Pertamina como compañía líder en el campo de la transición energética, se compromete a apoyar el objetivo neto de emisión cero 2060 al continuar fomentando programas que tienen un impacto directo en los logros de los objetivos de desarrollo sostenible (SDG). Todos estos esfuerzos están en línea con la aplicación de ambiental, social y de gobierno (ESG) a lo largo de la línea y operaciones de negocios de Pertamina.