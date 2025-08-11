Pertamina establece una estrategia dual para fortalecer la seguridad energética nacional

VIVA – PT Pertamina (Persero) fortalece la seguridad energética y fomenta el crecimiento de la economía nacional, según el objetivo del gobierno indonesio en la auto -asumencia energética y el crecimiento económico. A través de una estrategia de crecimiento dual, esta compañía de energía nacional fortalece su visión para convertirse en una empresa que prioriza la seguridad energética, la disponibilidad y la sostenibilidad y tiene un impacto positivo en el estado y la sociedad.

Leer también: Festival Ciliwung 2025: Compromiso de Pertamina para apoyar la recuperación del ecosistema del río Ciliwung



«A través de contribuciones durante siete décadas, desde la década de 1950, Pertamina se compromete a convertirse en una empresa sostenible que mantiene una seguridad energética justa para el pueblo indonesio. Al mismo tiempo, impulsando la economía nacional a través de impactos directos y efectos multiplicadores de la gestión de la energía y las actividades de responsabilidad ambiental (TJSL)», dijo el secretario corporativo de PT Pertamina (Persero) ARYA DWI Paramita At the Energy Discussion & Mining Editorsss (Tjsl) (TJSL) (TJSL) (E2 (TJSL). El tema del retiro 2025: colaboración para avanzar en el sector ESDM, en Bogor, el sábado 9 de agosto de 2025.

Leer también: Road to Pertamina Eco Runfest 2025, invite a la comunidad mágica de ancianos a estar de moda



Título de la foto: la secretaria corporativa de Pertamina, Arya Dwi Paramita, entregó una presentación en la colaboración E2S Retreat 2025 «para avanzar en el evento del sector ESDM» en Bogor, West Java, el sábado (9/8/2025).

Arya explicó que Pertamina llevó a cabo el paso de la seguridad energética, una de las empresas aguas arriba, que continuó aumentando las contribuciones positivas al país. Conviértase en la columna vertebral en el sector energético, administrando el 24% de los bloques de petróleo y gas en el país. En la actualidad, Pertamina ha contribuido a satisfacer el 69% de las necesidades nacionales de petróleo y el 37% de las necesidades de gas. La pertamina a través de la subsolda aguas arriba, Pertamina Hulu Energy (PHE) registró la producción de petróleo y gas que alcanzó 1.04 millones de barriles de aceite equivalente por día (MBOEPD). Esta cifra consiste en la producción de petróleo de 557 mil barriles por día (MBOPD) y gas hasta 2,798 millones de pies cúbicos estándar por día (MMSCFD).

Leer también: Road to Pertamina Eco Runfest 2025, Pertamina invita a las personas a colaborar para construir un estilo de vida saludable y sostenible



En la línea de negocios del medio (Midstream), las refinerías de Pertamina pueden satisfacer el 70% de las necesidades Bbm Nacional, incluido el 100% Mandiri en la producción de diesel y de aviación.

En el sector de distribución de energía, la seguridad energética se lleva a cabo a través de la disponibilidad de suministros de energía que alcanzan las áreas remotas, especialmente BBM y GLP como las principales necesidades de la comunidad. Hasta el final de 2024, Pertamina había operado más de 15 mil puntos de venta de combustible, más de 6,700 puntos de venta de Pertashop y 573 ubicaciones de BBM un precio que alcanzó el área 3T (más exagerado y en desventaja). El punto base de GLP también alcanza más de 260 mil en toda Indonesia, y el 96% de las aldeas a través del programa One Village One Outlet (OVOO).

Mientras tanto, la economía nacional está impulsada por el papel de Pertamina en el apoyo a los ingresos estatales de varios sectores, que van desde impuestos, ingresos estatales no contados (PNBP) y dividendos, así como varios aspectos de otros efectos multiplicadores. En 2024, Pertamina contribuyó con RP401.74 billones al estado, que consiste en impuestos de RP275.68 billones y otros PNBP de RP116.70 billones. Además, la absorción total de productos nacionales (PDN) de RP 415 billones que ayudó a desencadenar el movimiento económico industrial en el país.

«La existencia de Pertamina para garantizar la disponibilidad de energía es un factor importante para fomentar el crecimiento económico nacional. La pertamina también es una de las bumns con la mayor contribución en los ingresos estatales, este es nuestro trabajo en la construcción y avance de Indonesia», agregó Arya.

Reconoció, en el futuro, Pertamina continuará mejorando su negocio, de modo que el objetivo del gobierno de la autoesuficiencia energética se está volviendo más rápido. Uno de ellos es a través del apoyo de la Agencia de Gestión de Inversiones Anagata Nusantara (y) que actualmente actúa como el poder de los accionistas del gobierno en Pertamina. En dirección y entre, se espera que el negocio de Pertamina sea más fuerte y más agresivo en la inversión.

El fortalecimiento del negocio, agregó Arya, se llevó a cabo con una estrategia de crecimiento dual, que es para fortalecer el negocio y el desarrollo existentes de negocios ecológicos, como la expansión y el desarrollo de ecosistemas de biocombustibles o combustibles vegetales, expansión empresarial y aumento de la capacidad de energía geotérmica (geotérmica), productos químicos aguas abajo y otros negocios a bajo carbono.

«La estrategia de crecimiento dual es la clave para el negocio actual de Pertamina, para mantener la seguridad energética y su sostenibilidad. Continuamos tratando de aumentar el suministro de energía para satisfacer las necesidades de la comunidad actual y, al mismo tiempo, desarrollar activamente la energía futura, a saber, la energía verde», dijo.

Además de la estrategia de doble crecimiento, Pertamina también está firmemente comprometida para alentar la aplicación de medio ambiente, social, gobernanza (ESG) como un esfuerzo para convertirse en una empresa sostenible responsable de las sociales y ambientales.

Pertamina como compañía líder en el campo de la transición energética, se compromete a apoyar el objetivo neto de emisión cero 2060 al continuar fomentando programas que tienen un impacto directo en los logros de los objetivos de desarrollo sostenible (SDG). Todos estos esfuerzos están en línea con la aplicación de ambiental, social y gobernanza (ESG) a lo largo de las líneas y operaciones de negocios de Pertamina.