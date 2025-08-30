Pertamina está presente en el este de Indonesia, alienta a las mujeres tradicionales de Kasimle, anteriormente indefensas

VIVA – Pt kilang Pertamina La Unidad Internacional (KPI) Kasim continúa apoyando el empoderamiento de la comunidad, esto se recauda en la capacitación en la fabricación de harina de coco y galletas celebradas en la sala de reuniones de Califiti, Kasimle, jueves (8/28).

Leer también: PEP Jambi Field haciendo 1.243 producción de BOPD a través del pozo PPS-020 en Puspa ASRI



Los grupos califitíes viven en limitaciones que tienen un impacto directo en la calidad de vida, consisten en grupos vulnerables como mujeres, personas con discapacidad, ancianos y viudas, así como a las mujeres tradicionales que a menudo están excluidas de los espacios de toma de decisiones y no tienen una institución o un lugar para desarrollar su potencial o economía.

Esto fue explicado por Ferdy Saputra, comunicación del gerente del área, relaciones, RSE y cumplimiento Kilang Kasim.

Leer también: Pertamina inaugura Energi Berdikari Village en Sumatra del Sur



«Las mujeres habituales a menudo se excluyen del espacio de toma de decisiones y no tienen una institución o un foro para desarrollar su potencial o economía, en medio de estas limitaciones, existe el potencial de recursos naturales, a saber, el abundante coco en la aldea de Kasimle, que es una de las aldeas en el distrito senet.

Ferdy afirmó explicar el número de recursos naturales propiedad de la aldea de Kasimle no se pudo maximizar, por lo tanto, la refinería Kasim tomó la iniciativa de buscar innovación social realizando capacitación en la fabricación de harina y galletas de coco en colaboración con la bocadillo de Aden, uno de los MSMes en Sorong Regency que puede penetrar el mercado nacional.

Leer también: Se invita a shell a bp a comprar combustible en pertamina si carece de stock



«Después del éxito con el programa Coconut Oil House, la Refinería Kasim continúa alentando a la Kasimle Mama a continuar aumentando la capacidad de lograr la independencia que tendrá un impacto en el entorno social y las ruedas económicas en la aldea de Kasimle», dijo.

Ferdy también expresó su gratitud a todos los que se preocupan por el empoderamiento de la comunidad en la aldea de Kasimle.

«Expresamos nuestra gratitud al propietario de Aden’s Cake que quiere tomarse el tiempo para proporcionar conocimiento y recetas de forma gratuita para que se les enseñe a los grupos de Mama-Mama Califiti», dijo.

Khorunissa, el orador y propietario de Aden’s Cake que vino a viajar a larga distancia para proporcionar conocimiento y capacitación a Mama-Mama Kasimle afirmó que se sorprendió por el espíritu de aprendizaje en esta agenda de entrenamiento «muy feliz de encontrarse y encontrarse cara a cara con madres, con un gran entusiasmo, pudieron recibir bien el material», dijo.

Kharunissa también abre oportunidades de trabajo a largo plazo al observar el potencial del producto en Kasimle.

«El pastel de Aden se abre para recibir materias primas para el kasimle procesado de Mama-Mama que se utilizarán como recuerdos procesados ​​típicos de Sorong, con la esperanza de que esto se pueda realizar más adelante», concluyó.

Se sabe que la refinería Kasim es parte de PT KPI como una subsidiaria de Pertamina que dirige el negocio principal del procesamiento de petróleo y Petroquímico De acuerdo con el principio de medio ambiente, social y de gobernanza (ESG).

El vicepresidente de comunicación corporativa de Pt Pertamina (Persero) reveló Fadjar Djoko Santoso, Pertamina se compromete a proporcionar energía en toda Indonesia, además de contribuir a apoyar el objetivo del gobierno de aumentar el bienestar de la comunidad.

«Se espera que la presencia de Pertamina tenga un impacto positivo en la comunidad, por lo tanto, trabajamos juntos para mejorar las competencias de los ciudadanos para que puedan ser independientes de la economía», explicó.

La refinería Kasim continuará administrando un negocio profesionalmente para realizar la visión del KPI, que se convertirá en una empresa Fábrica de petróleo y los petroquímicos de clase mundial que son amigables con el medio ambiente, son responsables de las sociales y tienen un buen gobierno corporativo.

Pertamina como compañía líder en el campo de la transición energética, se compromete a apoyar el objetivo neto de emisión cero 2060 al continuar fomentando programas que tienen un impacto directo en los logros de los objetivos de desarrollo sostenible (SDG). Todos estos esfuerzos están en línea con la aplicación de ambiental, social y de gobierno (ESG) a lo largo de la línea y operaciones de negocios de Pertamina.