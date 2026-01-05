Pertamina EP encuentra un nuevo pozo petrolero con un potencial de producción de 3.442 barriles por día

Jacarta – PT Pertamina EP (PEP) Adera Field, que forma parte de Pertamina Hulu Rokan (PHR) Regional 1 Sumatra, logró encontrar Bueno aceite nuevo con potencial hasta 3,442 barril petróleo por día (BOPD).

El Gerente General de Pertamina EP Zona 4, Djudjuwanto explicó los resultados pruebas con una duración de dos horas el 30 de diciembre de 2025 a las 14.30-16.30 WIB, el ABB-143 (U1) demostró bien su capacidad para producción que asciende a 3.442 BOPD y se considera que representa mejor las condiciones de flujo estable.

«Se espera que el pozo ABB-143 (U1) proporcione una producción diaria adicional de alrededor de 458 barriles de petróleo por día bajo ciertas condiciones operativas, con un potencial estimado de recuperación total de petróleo o recuperación final estimada (EUR) de alrededor de 750 mil barriles de petróleo basado en comparaciones con pozos de referencia», dijo Djudjuwanto en su declaración, el lunes 5 de enero de 2026.

Explicó que la prueba de flujo inicial se realizó para determinar la máxima entregabilidad del pozo para que el petróleo fluya de forma natural sin ayuda de herramientas. Los resultados de estas pruebas no son cifras de producción diaria a largo plazo, sino que son una base inicial para evaluar el desempeño del pozo y las características de las capas de roca de almacenamiento de petróleo.

Una vez completada la fase de limpieza del pozo, PEP Adera Field continuó con la prueba de caudal múltiple. Esta prueba se lleva a cabo para determinar la tasa de producción ideal, la proporción de gas a petróleo (relación gas-petróleo o GOR) y el contenido de agua en el petróleo (corte de agua).

Los datos de esta prueba son la base para una buena gestión de yacimientos para mantener una producción sostenible y obtener una recuperación óptima del petróleo.

Djudjuwanto agregó que el descubrimiento de este nuevo pozo petrolero fue el resultado de la integración de datos sísmicos 3D de Abab adquiridos en 2023. Este nuevo enfoque se obtuvo de un estudio realizado por el equipo de Geología, Geofísica, Yacimientos y Producción (GGRP) del Campo Adera de PEP.

A través de un análisis de datos sísmicos más detallado, el equipo puede mapear la dirección y distribución de las capas del yacimiento con mayor precisión para que las posibilidades de éxito de la perforación sean mayores.

Djudjuwanto dijo que el descubrimiento de este nuevo pozo fue una inyección para el campo PEP Adera en el aumento de la producción de petróleo y gas en 2026, además de alentar la realización del objetivo de aumento de 1 millón de barriles por día establecido por el gobierno.