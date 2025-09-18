Pertamina Energynovation Ideas Competition, un foro para la innovación en el trabajo científico está listo para ser una acción real

VIVA – PT Pertamina (Persero) anunció el ganador de la Competencia de Ideas Energynovation o la Competencia de Escritura Científica (LKTI), el evento del espectáculo innovación y la solución energética para estudiantes indonesios que están listos para convertirse en una acción real. Varias innovaciones energéticas se presentan en profundidad, lo que refleja el compromiso de Pertamina en el desarrollo de jóvenes competencias de talento para enfrentar desafíos energéticos.

El primer ganador de la competencia Energynovation Ideas es Ghifari Jauhari del Instituto de Tecnología Bandung. Gifahry presenta Agristek Innovation, un sistema que integra energía libre a través de paneles solares al proporcionar agua limpia a través de un sistema de purificación.

«Alhamdulillah, esta es una gran oportunidad para mí para mostrar una idea útil para Indonesia, especialmente en las zonas rurales. El momento más memorable es durante la presentación, cuando me desafiaron a entregar ideas en inglés con un tiempo limitado. Gracias a Pertamina por proporcionar un foro positivo para que los estudiantes canalicen sus mejores ideas», dijo Ghifari, en el que el anuncio de los acunas en el final del final de Cierning At The Cierning At The Cierning At The Cierning Ating. El evento de clausura en el evento de cierre en el evento de cierre en el evento de cierre en el evento de cierre en el evento de cierre en el evento de cierre en el evento de cierre en el evento de cierre en el evento de cierre en el evento de cierre en el evento de cierre en el final de cierre en el final de cierre en la ceremonia de cierre de la ceremonia de cierre de la ceremonia de cierre de la ceremonía en la ceremonía de la ceremonia de cierre de la ceremonia de cierre de la ceremonía en la ceremonía de la ceremonía de cierre de la ceremonia de cierre de la ceremonia de cierre de la ceremonia de cierre de la ceremonia de cierre de la ceremonia de cierre de la ceremonia de cierre de la ceremonía de cierre de la ceremonia de cierre de la ceremonia de cierre de la ceremonia de cierre en el evento final en Pertamina va al campus 2025en Grha Pertamina, Yakarta, miércoles 17 de septiembre de 2025.

La competencia Energynovation Ideas se convirtió en uno de los pilares PGTC 2025 que estaba presente no solo como una competencia, sino también como una plataforma de innovación, educación y colaboración para estudiantes indonesios. A través de esta competencia, Pertamina confirma su compromiso en la preparación de talentos futuros para energía sostenible y alentar el nacimiento de soluciones reales para enfrentar desafíos energéticos nacionales y globales.

El presidente del presidente de Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, expresó su admiración por las ideas innovadoras que muestran 10 participantes. Según él, todo lo que se presentó superó con creces lo que se esperaba.

«A través de la competencia Energynovation Ideas, somos testigos de cómo los jóvenes indonesios no solo se atreven a encontrar soluciones, sino que también se atreven a presentar ideas que respondan los desafíos de la nación. Esta es una prueba de que el futuro de la energía de Indonesia está en manos de una generación joven visionaria», dijo Simon en sus comentarios.

Simon agregó, las ideas brillantes nacidas de esta actividad no se detuvieron en el nivel de ideas, sino que en realidad podían apoyar el desarrollo de infraestructura que fortalecía la distribución y la expansión del acceso de energía a todos los rincones del país.

El entusiasmo de la generación más joven se vio desde que se abrió el registro de LKTI el 10 de julio de 2025. Esta competencia logró atraer a 822 estudiantes de 247 universidades en 30 provincias en Indonesia, para enviar su trabajo. El entusiasmo es una evidencia clara de aumentar la preocupación de la generación más joven de problemas estratégicos energéticos, nuevas transiciones de energía renovable y sostenibilidad.

Después de varias etapas de selección, las 10 mejores obras fueron seleccionadas y realizadas en la gran ronda de la Gran Final en Grha Pertamina, Yakarta, el miércoles 17 de septiembre de 2025, así como la sesión de premiación y el cierre de PGTC 2025. En esa ocasión, cada finalista presentó su trabajo a los liderazgo de Pertamina.

En el mismo evento, el presidente del presidente de Pertamina, Mochamad Iriawan, también agradeció a los ganadores.

«¡Para los ganadores de la competencia, digo que el más alto aprecio! Has demostrado que el trabajo duro, la perseverancia y el espíritu de innovación pueden producir algo extraordinario. Recuerda, esta victoria no es el final, sino el comienzo de la gran responsabilidad de continuar desarrollando mejores ideas y soluciones de energía», dijo.

Los siguientes son los ganadores de la competencia Energynovation Ideas:

Campeón 1: Ghifari Jauhari Yajri (Bandung Institute of Technology)

Campeón 2: Rizky Maulana Riadhi (Universitas Brawijaya)

Campeón 3: Muhammad Ilham Rizky Maulana (Universidad Agrícola Bogor)

Idea más prometedora: Muhammad Dzikri Prayoga (Universidad Diponegoro)

Mejor presentación: Kristianto Nugroho (Universidad de Atma Jaya Yogyakarta)