Pertamina Energi Negeri simultáneamente en 28 ciudades, intensifica la educación energética para 19 mil estudiantes de escuela primaria

VIVA – PT Pertamina (Persero) colaborar con la comunidad Oficial de pertamina Cuidado nuevamente para celebrar un programa de educación energética titulado Pertamina Energy Country (Pen) 8.0. El evento se llevó a cabo simultáneamente, el lunes 25 de agosto de 2025, en 28 ciudades. Las actividades de la pluma alcanzan a más de 19 mil estudiantes en 80 escuelas primarias (SD) repartidas por Indonesia.

Descripción de la foto: El oficial de Pertamina participó en la ceremonia de la mañana con estudiantes de primaria durante la energía Pertamina Energi Negeri «para el país, grandes niños indonesios» en la Escuela Primaria Estatal 05, Tebet, Yakarta el lunes (8/25/2025).

El vicepresidente de comunicación corporativa de Pt Pertamina (Persero) reveló Fadjar Djoko Santoso: Pen es una actividad de rutina del Grupo Pertamina para proporcionar educación sobre la industria energética a los estudiantes a nivel escolar, así como alentar a la generación más joven a construir el país.

Pen ahora está entrando en el octavo año. Al llevar el tema «Grandes niños, Fuerte Indonesia», al programa asistieron 950 voluntarios que eran oficiales (trabajadores de Pertamina).

«Pen es una forma de colaboración de Pertamina con el mundo de la educación. Esperamos que este programa se convierta en un lugar para que los oficiales de Pertamina contribuyan directamente a la comunidad y brinden beneficios para avanzar en los recursos humanos en Indonesia», explicó Fadjar.

El presidente de Pen 8.0 Hary Kuswanto agregó, esta actividad fue el resultado de la colaboración de la comunidad de atención de Pertamina y el agente de cambio (AOC) en Pertamina. Este programa también involucra la responsabilidad social y ambiental (TJSL), Pertamina también brinda asistencia en forma de equipo de apoyo para actividades de enseñanza y aprendizaje como suministros escolares, prácticas de MIPA y varias otras instalaciones escolares.

Una de las escuelas visitadas fue SD Negeri Tebet Barat 05, South Yakarta. El director de Tebet Barat Sdn 05 Suksongko Aprilia expresó su gratitud y agradecimiento al Grupo Pertamina, quien había llevado a cabo Pen 8.0.

Espera que esta actividad pueda continuar siendo celebrada.

«Estamos muy agradecidos porque Pertamina no solo está presente para enseñar material, sino que también brinda inspiración, motivación y apoyo real en forma de instalaciones de aprendizaje para las escuelas. Esperamos que este programa continúe y llegue a más escuelas en toda Indonesia, de modo que cada vez más jóvenes se educan e inspiran a participar en el mantenimiento de la energía y el medio ambiente de este país», concluyó.