Pertamina empoderando el banco de basura beo asri administra el aceite de cocina usado, produce energía limpia y recursos económicos

VIVA – PT Pertamina (Persero) A través de PT Kilang Pertamina, la Unidad de Refinería Internacional IV Cilacap (RU IV) apoya el empoderamiento comunitario del Beo Asri Waste Bank en Tegalreja Village, South Cilacap. Este programa reunió la participación de la comunidad para recopilar Aceite de cocina usado (Uso de aceite de cocina usado) para tener un valor económico agregado al tiempo que evita la contaminación ambiental de los desechos de aceite de cocina usados.

El vicepresidente de comunicación corporativa de Pt Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso reveló que el Beo Asri Waste Bank se convirtió en uno de los socios de Pertamina en la responsabilidad social ambiental (TJSL). Pertamina a través de Ru IV ha colaborado con el Asri Beo Waste Bank desde 2023. En su desarrollo, el Bio Asri Waste Bank ha logrado reunir a 880 residentes para recolectar aceite de cocina usado. El volumen promedio de recolección de aceite de cocina alcanza 175 kg/por mes.

Además, los aceites de cocina usados ​​se venden a la Asociación de Gestión de Gestión de Residuos y Basario de Nusantara (Cilacap Perbanusa) a un precio de RP5,000 por kilogramo, para que pueda producir una facturación de hasta RP12 millones por año.

«Pertamina desarrolla un ecosistema de energía respetuoso con el medio ambiente, uno de los cuales es con el aceite de cocina usado en un combustible de aviación sostenible, combustible de aviones. El banco de basura Beo Asri es uno de nuestros ecosistemas, por lo que, además de impactar el medio ambiente, también fomenta la independencia económica de la comunidad circundante», explicó Fadjar.

El gobierno local a través del subdistrito South Cilacap, Basuki Priyo Nugroho S. Sos, M.Si agradeció este programa.

«Le damos el máximo aprecio a Pertamina por asistir y orientación para que el Bano Asri Waste Bank pueda continuar creciendo. Uno de ellos es el uso de aceites de cocina usados ​​recolectados de la comunidad para proporcionar beneficios económicos y ambientales», dijo Basuki.

Basuki explicó, la región sur de Cilacap tiene 80 RW y 425 RT. Si se realiza la sinergia, esta región tiene el potencial de producir un impacto significativo en el manejo de los desechos de aceite de cocina usados.

«Esperamos que Pertamina pueda continuar fomentando a los bancos de basura en esta región, incluido Beo Asri, y expandir la asistencia a otras cinco aldeas», dijo.

El programa Beo Asri Waste Bank también fortalece la conciencia pública sobre la importancia de la economía circular. Las actividades de recolección de cocina que se llevan a cabo rutinariamente cada semana no solo evitan la contaminación, sino que también fomentan los nuevos hábitos para resolver los desechos domésticos. Esta actividad involucra micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME), cuadros ambientales y comunidades comunitarias.

Basuki reveló que este programa construye lentamente un ecosistema verde inclusivo, donde todos contribuyen a la sostenibilidad.

«Con este programa, las personas creen cada vez más que el aceite de cocina usado puede ser útil e incluso generar ingresos adicionales», dijo Basuki.