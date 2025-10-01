Pertamina dijo sobre el surgimiento de la falsificación del GLP subsidiado

Tangerang, Viva – Pertamina Patra Niaga Regional Javanese Java Occidental (JBB) Respondiendo a los casos de falsificación de gas GLPG que fue revelado recientemente por la policía. La práctica se realiza inyectando el contenido del tubo de GLP subsidiado de 3 kilogramos en un tubo de no subsidia de 12 kilogramos.

Este caso se reveló después de un informe público relacionado con el supuesto control de GLP en la aldea de Pinang, el distrito de Pinang, la ciudad de Tangerang. Luego, la policía logró asegurar a dos perpetradores junto con evidencia.

El modo utilizado por los perpetradores es mover el contenido del tubo de GLPS subsidiado utilizando una herramienta de modificación de metal. Esta práctica se considera perjudicial para el país mientras pone en peligro a los consumidores.

El gerente de la sucursal de Pertamina, las ventas Patra Niaga, Agung Wijaya Wicaksono, enfatizó el pleno apoyo de la policía. «Estamos listos para trabajar juntos y coordinar para que esta práctica ilegal pueda ser detenida», dijo, citado de la declaración oficial el miércoles 1 de octubre de 2025.

Agregó Agung, se espera que la aplicación de la ley proporcione una sensación de seguridad para la comunidad en el uso de GLP. «Con suerte, con esta acción, la gente se siente más segura y más cómoda usando Pertamina GLP», dijo.

Mientras tanto, el gerente regional de JBB Communication, Relations & CSR, Susanto August Satria, expresó su aprecio por los rápidos pasos de la policía. Afirmó que Pertamina no toleraría irregularidades en la distribución de GLP subsidiado.

«La pertamina no tolera irregularidades en la distribución del GLP subsidiado. Proporcionaremos sanciones estrictas a las instituciones de distribución si se demuestra que están involucrados en esta práctica ilegal», dijo Satria.

Según él, casos como este deberían ser una preocupación seria de todas las partes. Además de ser perjudicial, la mezcla de GLP también es peligrosa porque el riesgo de explosión es muy alto.

Pertamina también apeló al público que comprara GLP en instituciones de distribución oficiales. Si encuentra indicaciones de abuso, se les pide a los residentes que lo denuncien inmediatamente a las autoridades.