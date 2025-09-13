Pertamina desempeña un papel estratégico como agente impulsor para el desarrollo de recursos humanos

VIVA – PT Pertamina (Persero) ha hecho varios esfuerzos reales mientras tiene un papel estratégico como agente de desarrollo, especialmente en el aspecto del desarrollo humano (desarrollo de recursos humanos/SDM). Llevar el espíritu de «energizar a Indonesia» o proporcionar energía a la nación, Pertamina no solo proporciona energía sino que también contribuye al desarrollo de recursos humanos, tanto en las organizaciones de la empresa como en la comunidad y la comunidad en general.

Esto fue transmitido por Pt Pertamina (Persero) Director de Recursos Humanos (Persero) Andy Arvianto en la conferencia sobre el futuro de ASEAN Desarrollo humano 2025 en el edificio de la Secretaría de la ASEAN, Yakarta, el miércoles (10/9).

Observaciones fotográficas: PT Pertamina (Persero) Director de Recursos Humanos (HR), Andy Arvianto, dio un informe en el futuro de la Conferencia de la Organización de Desarrollo Humano de la ASEAN (AHDO) celebrada en la Secretaría de la ASEAN, Yakarta, miércoles (09/10/2025).

En el desarrollo de la organización, Pertamina fomenta constantemente la capacidad y el desarrollo del liderazgo en el entorno corporativo. Uno de los pasos estratégicos tomados es la implementación de una política de trabajo respetuosa (RWP) desde 2021, donde esta política se da cuenta de un entorno laboral inclusivo. Evidentemente, hasta finales de 2024, las líderes femeninas en Pertamina habían alcanzado el 18.4 por ciento del total de líderes en el grupo Pertamina. El número está dirigido a continuar aumentando para alcanzar el 25 por ciento. Los oficiales (el término para trabajadores de Pertamina) también están equipados con varios programas de mejora de competencias para sus respectivos campos, como el programa de desarrollo de competencias y la academia de sostenibilidad.

En cuanto al desarrollo de la comunidad, Pertamina dirige el Programa de Responsabilidad Social Ambiental (TJSL), como las becas SOBAT Bumi, las escuelas de autogestivo, Pertamina va al campus, para ayudar a las empresas micro, pequeñas y medianas (MIPYME), así como el apoyo de los jóvenes en los deportes, las artes y la cultura.

El desarrollo de recursos humanos al estilo Pertamina no solo se lleva a cabo con actividades de desarrollo de competencias. Además, a través de la optimización del papel de Pertamina en la provisión de energía, para que tenga un impacto en el crecimiento económico y el bienestar comunitario.

Andy explicó, uno de sus pasos concretos a través de un programa de trabajo BBM de un precio que proporciona BBM a la región 3T (desfavorecida, líder, más externa). Pertamina asegura que todas las personas indonesias obtengan energía de combustible al mismo precio, realizando así la justicia energética, alentando el crecimiento económico regional y, en última instancia, logrando el bienestar social. Hasta junio de 2025, este programa ha alcanzado 573 ubicaciones en Indonesia.

Pertamina también tiene un programa de descarbonización, o una reducción en las emisiones de dióxido de carbono tanto en la implementación de su negocio como en el Programa de Responsabilidad Social Ambiental (TJSL) como el Bosque Lestari y la Villa de Energi Berdikari. Este programa TJSL utiliza el método de desarrollo comunitario, para que la comunidad pueda ser independiente de la energía al tiempo que mejora la calidad de su entorno.

«El desarrollo nacional es una responsabilidad compartida. Pero Pertamina tiene un papel estratégico, no solo tiene el poder de suministrar energía para Indonesia, sino también la capacidad de proporcionar energía a su gente para un futuro mejor». Andi explicó.

Este evento fue organizado por la Organización de Desarrollo Humano de la ASEAN (AHDO). También asistió a la actividad el Ministro Coordinador de Desarrollo y Cultura Humana, Pratikno.

Pertamina como compañía líder en el campo de la transición energética, se compromete a apoyar el objetivo neto de emisión cero 2060 al continuar fomentando programas que tienen un impacto directo en los logros de los objetivos de desarrollo sostenible (SDG). Todos estos esfuerzos están en línea con la aplicación de ambiental, social y de gobierno (ESG) a lo largo de la línea y operaciones de negocios de Pertamina.