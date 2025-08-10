Pertamina demuestra el compromiso con los ecosistemas de investigación y tecnología para la seguridad energética nacional

VIVA – Convención sobre ciencia, tecnología e industria (KSTI) 2025 se convirtió en una etapa para la contribución real de PT PT Pertamina (Persero) al apoyar el fortalecimiento de la investigación, la tecnología y los ecosistemas industriales para lograr Seguridad energética nacional. En el caso de que tuvo lugar en el edificio Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Bandung, el jueves 7 de agosto de 2025, el presidente Prabowo Subianto también asistió y observó directamente varias innovaciones domésticas, incluidas una serie de tecnologías superiores propiedad de Pertamina.

Leer también: Preservar los ecosistemas costeros, Pertamina está presente en el desarrollo del área de manglar y la gestión de residuos de Kamal Muara



La presencia del presidente Prabowo se convirtió en un fuerte símbolo de apoyo estatal para el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología (ciencia y tecnología) como un pilar importante hacia el «oro de Indonesia 2045». En sus comentarios, el presidente enfatizó la importancia de la colaboración entre el gobierno, los académicos, la industria y la comunidad para realizar la independencia de la tecnología nacional.

Leer también: Día de Aperación de Tecnología Nacional, Pertamina presenta soluciones de transformación de tecnología sostenible



«Quiero que Indonesia no solo sea un mercado, sino que sea un jugador importante en tecnología e industria global», dijo el presidente Prabowo, mientras revisaba la cabina de tecnología nacional, incluido el «catalizador rojo y blanco» de Pertamina e ITB de colaboración.

Leer también: Pertamina posee el día del mercado de GNC



Presumir Innovación Estratégico

En esta convención, Pertamina presentó una serie de tecnologías estratégicas de los niños de la nación. Uno de ellos son plataformas rojos y blancos, plataformas de perforación petróleo y gas Hecho en el país como resultado de la colaboración de PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI) y PT Pindad (Persero). Se espera que esta plataforma sea la punta de lanza en la realización de la autosuficiencia energética nacional, al tiempo que aumenta el nivel de componentes domésticos (TKDN) en el sector energético.

El presidente del PDSI, AVEP Disasmita, dijo que el desarrollo de la plataforma roja y blanca refleja el espíritu de la independencia nacional y el apoyo concreto para el presidente de ASTA CITA, Prabowo.

«Estamos listos para apoyar el aumento de la producción nacional de petróleo y gas y el desarrollo geotérmico con tecnología por parte de los niños de los niños», dijo.

Como parte del apoyo a la educación superior, PDSI también entregó asistencia de equipos de laboratorio al Programa de Estudio de Ingeniería de Ingeniería del Instituto Bandung (ITB). Esto está en línea con el compromiso de la compañía con el SDG 4, a saber, la educación de calidad.

Transición Energía Y Tecnología Verde

No solo la innovación en el sector de petróleo y gas aguas arriba, Pertamina también muestra un papel activo en las transiciones de energía. El subdirector de Pertamina, Oki Muraza, en una de las sesiones paralelas de KSTI, confirmó la dirección estratégica de Pertamina en el futuro que no solo dependía del negocio de hidrocarburos, sino que también desarrolló energía verde y tecnología sostenible. Todos ellos tienen como objetivo lograr la seguridad energética indonesia.

Algunos programas excelentes presentados incluyen el desarrollo de bioetanol a partir de melaza, sorgo y savia de palma, así como la producción de combustible de aviación sostenible (SAF) a partir de aceite de cocina usado (UCO). Las refinerías de Pertamina Cilacap, Dumai y Balongan actualmente están ejecutando este proyecto de procesamiento de combustible ecológico.

«Estamos apuntando a Indonesia a convertirse en un centro de producción de SAF para la región de la ASEAN. Por esta razón, Pertamina continúa alentando la formación de un ecosistema nacional para recolectar aceite de cocina usado», explicó Oki.

Fortalecer Mano de obra Mismo Investigación

Entre una serie de Ksti, Pertamina e ITB firmaron un memorando de comprensión estratégica en los campos de la educación, la investigación y el servicio comunitario. La firma fue llevada a cabo por el presidente del presidente de Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, y el Rector del ITB, el Prof. Dr. Ir. Tata Cipta Dirgantara, Mt

Esta cooperación incluye el desarrollo de recursos humanos, investigación de tecnología energética, para fortalecer la capacidad industrial. Una manifestación concreta de los resultados de esta colaboración a largo plazo es el «catalizador rojo y blanco» que ahora ha alcanzado la etapa de comercialización.

«La colaboración como esta es importante para que la tecnología desarrollada realmente responda las necesidades nacionales, incluso para apoyar la producción de petróleo y gas aguas arriba, eficiencia de refinería, a la energía renovable», agregó Oki Muraza.

Apoyo Presidente Bienvenido Positivo

El vicepresidente de comunicación corporativa de Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, dio la bienvenida a la presencia del presidente Prabowo en la Convención.

«La presencia del presidente es un desencadenante para que continuemos innovando para el avance de la tecnología nacional», dijo.

Fadjar espera que las innovaciones traídas por Pertamina a este foro puedan apoyar el objetivo de la producción de energía y mantener la seguridad energética nacional a largo plazo.

Con el espíritu de colaboración, sostenibilidad e independencia, Pertamina demuestra su papel como el principal impulsor de la transformación de la energía y la tecnología indonesia. Esta convención es un importante punto de reunión entre el mundo de la investigación, la industria y el gobierno para recoger conjuntamente el futuro del soberano y excelente en la innovación de Indonesia.

Pertamina, como líder en transición energética en Indonesia, se compromete a apoyar el objetivo neto de emisión cero 2060 al continuar fomentando programas que tienen un impacto directo en los logros de los objetivos de desarrollo sostenible (SDG). Todos estos esfuerzos están en línea con la aplicación de ambiental, social y gobernanza (ESG) a lo largo de las líneas y operaciones de negocios de Pertamina.