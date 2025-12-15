Pertamina controlará los precios del GLP en Aceh y mantendrá sus operaciones de mercado

Jacarta – director presidente Pertamina nagaga Huevo de Marte Legowo Putra dijo que su partido junto con el gobierno regional lo celebrarán pronto operaciones de mercadomanejar precio GLP en el área Aceh.

Esto se debe a que se observó que el GLP vendido en el mercado de Aceh estaba por encima del precio minorista más alto (HET), tras el desastre de inundaciones y deslizamientos de tierra ocurrido hace algún tiempo.

«Junto con el gobierno regional llevaremos a cabo operaciones de mercado», dijo Mars Ega en la oficina de BPH Migas, en el sur de Yakarta, el lunes 15 de diciembre de 2025.

Pertamina distribuye gas GLP a zonas afectadas por desastres. Foto : Documentación de Pertamina Patra Niaga.

Destacó que el objetivo de las operaciones de mercado es reprimir a los especuladores o actores del mercado que aprovechan las oportunidades y obtienen grandes ganancias en medio de condiciones de desastre.

«Con las operaciones en el mercado, localizaremos las ventas. Sin embargo, priorizamos el suministro actual a las cocinas públicas en primer lugar», afirmó.

Además de las operaciones de mercado, Pertamina Patra Niaga también está creando una nueva ruta de suministro alternativa, concretamente utilizando rutas marítimas para suministrar GLP a las zonas afectadas por desastres.

El suministro de GLP en varias zonas de Aceh, como Banda Aceh, Bireuen, Pidie y partes de Meulaboh, está experimentando problemas porque la ruta de distribución de Lhokseumawe a Banda Aceh y sus alrededores está cortada.

«Sin duda, utilizar esta ruta marítima lleva más tiempo que utilizar la ruta terrestre», afirma Mars Ega.

Confirmó que actualmente Pertamina Patra Niaga ya está operando dos buques RO-RO que toman la ruta Lhokseumawe a Banda Aceh. Posteriormente, Pertamina agregará un barco roro más para transportar GLP desde Lhokseumawe a Banda Aceh.

«Esperemos que esto pueda aumentar el suministro a Banda Aceh», afirmó.

Anteriormente, agentes de policía de West Aceh reprendieron y advirtieron a varios comerciantes minoristas de combustible y gas LP de tres kilogramos que vendían a precios superiores al precio minorista más alto establecido por el gobierno.

Según él, esta actividad se llevó a cabo como una forma de supervisión integrada para garantizar que las ventas de combustible y GLP subsidiados continúen realizándose de acuerdo con las regulaciones gubernamentales, especialmente en lo que respecta al Precio Máximo de Venta al Público (HET).

Según los resultados del seguimiento sobre el terreno, los agentes de policía encontraron varios quioscos que vendían combustible al por menor en las zonas de Gampa y Rundeng Village, distrito de Johan Pahlawan, así como en el distrito de Meureubo, West Aceh Regency, que se vendían por encima del precio oficial.