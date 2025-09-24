Pertamina conmemorando el día del lenguaje de señas, realizando la cultura laboral inclusiva

VIVA – PT Pertamina (Persero) conmemora el día Señal Internacional realizando un evento con el tema «Voice in Signs: Uniting para la inclusión y la sostenibilidad» en el Grha Pertamina Ballroom, martes (9/23).

Título de la foto: Oficial de Pertamina aprendiendo lenguaje de señas Momentum Momentum Idioma de señas internacionales 2025 en Grha Pertamina, Yakarta, 23/9.

Esta actividad es una manifestación tangible del compromiso de la empresa en la creación de un entorno de trabajo. inclusivo mientras apoya la sostenibilidad.

SVP Human Capital Management Pertamina, Saptiadi Nugroho dijo que esta actividad tiene como objetivo aumentar la conciencia y educar a todos los trabajadores en el grupo Pertamina con respecto a la importancia de la inclusión discapacidad y lenguaje de señas.

«Nos damos cuenta de que el lenguaje de señas no es solo una herramienta de comunicación, sino que es parte de los derechos humanos de cada ser humano, el lenguaje de señas es un medio vital para que los amigos sordos transmitan ideas, sientan emociones, coordinaran, expresen opiniones para garantizar la plena participación en la vida social, profesional y comunitaria», dijo Saptiadi.

Por esta razón, la continua saptiadi, usar el lenguaje de señas es un derecho que no se puede negociar si realmente creemos en el principio de igualdad e inclusión, especialmente en el entorno laboral.

«La inclusión no es solo un eslogan sino parte de una estrategia para crear un ambiente de trabajo, donde todos los que incluyen a aquellos que tienen discapacidades auditivas se sienten valoradas, escuchadas y pueden contribuir de manera óptima a la empresa», explicó Saptiadi.

Mientras tanto, el vicepresidente de comunicación corporativa de Pertamina, agregó Fadjar Djoko Santoso, Pertamina está comprometida con la creación de un espacio de trabajo inclusivo y amigable para todos.

«El lenguaje de señas es un puente de comunicación que confirma el principio de igualdad. Pertamina cree que la sostenibilidad no se trata solo de proteger el medio ambiente, sino también para garantizar que no se quede atrás en el viaje a un mejor futuro de energía», explicó Fadjar.

Además, dijo Fadjar, al promover la inclusión, Pertamina quería traer energía unida, dando espacio a todos los oficiales de Pertamina, incluida la comunidad de discapacidad para contribuir y crecer juntos.

El Día Internacional del Lenguaje de señales se conmemora cada 23 de septiembre. En el futuro, los días internacionales del lenguaje de señas y los días internacionales de discapacidad serán una agenda anual que la pertamina conmemoró.

Con la conmemoración de este Día Internacional de Lenguaje de Signo, Pertamina confirma la inclusión de la parte importante de la estrategia de sostenibilidad de la empresa. A través de una cultura laboral amigable con la discapacidad, Pertamina quiere asegurarse de que cada ser humano tenga la misma oportunidad de desarrollar y hacer la mejor contribución.

«Este compromiso está en línea con el valor de la energía que lleva Pertamina, que presenta energía que se une para un futuro mejor para todos», concluyó Fadjar.

Pertamina como compañía líder en el campo de la transición energética, se compromete a apoyar el objetivo Net Cero Emission 2060 al continuar fomentando los programas que tienen un impacto directo en los logros de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG). Todos estos esfuerzos están en línea con la aplicación de ambiental, social y de gobierno (ESG) a lo largo de la línea y operaciones de negocios de Pertamina.