Pertamina colabora con el campo petrolífero de Daqing para fortalecer el negocio de recuperación de petróleo mejorada con productos químicos

Jacarta – PT Pertamina asociarse con la empresa aceite y gas Daqing Oilfield Co., Ltd., para fortalecer la recuperación química mejorada de petróleo (EOR). El negocio es una mejora. producción petróleo mediante inyección de productos químicos en capas de roca que contienen petróleo y gas natural (yacimiento).

La sinergia estuvo marcada por la firma de un Memorando de Entendimiento (MOU) celebrada en Grha Pertamina, Yakarta, el martes 14 de octubre de 2025. La vicepresidenta senior de Innovación e Implementación de Tecnología de PT Pertamina (Persero), Hana Timoti, reveló que la EOR química es uno de los esfuerzos de Pertamina para aumentar la producción de petróleo de Pertamina.

Debido a que los pozos están maduros, es necesario realizar esfuerzos para aumentar la producción de petróleo. Se espera que la primera inyección se realice este año en Pertamina Hulu Rokan.

«Daqing Oilfield tiene una trayectoria y competencia en el campo de EOR químico, por lo que se espera que esta colaboración ayude a aumentar la producción de petróleo en el área de trabajo de Pertamina», dijo Hana, citado el jueves 16 de octubre de 2025.

Esta firma fue llevada a cabo por la vicepresidenta senior de innovación e implementación de tecnología de PT Pertamina (Persero), Hana Timoti, con el vicepresidente de Daqing Oilfield Co., Ltd., CNPC Fang Jungling. El MOU tendrá una duración de cinco años.

«El desarrollo de EOR requiere tiempo para obtener resultados que estén en línea con los objetivos. Es de esperar que esta colaboración en el futuro pueda proporcionar resultados óptimos para la adición de los productos petrolíferos de Pertamina», añadió.

El vicepresidente de Daqing Oilfield Co., Ltd., CNPC Fang Jungling, dijo que después de más de 60 años de exploración y desarrollo, Daqing Oilfield ha creado una serie de tecnologías. Por lo tanto, se espera que con esta tecnología, Daqing Oilfield pueda hacer sinergia con Pertamina para lograr el objetivo de producción de 1 millón de barriles de petróleo por día para 2030.

«Queremos compartir tecnología y capacidades para ayudar a Indonesia a lograr su objetivo de aumentar la producción de petróleo y gas en 1 millón de barriles por día para 2030. Creemos que la tecnología de Daqing es muy adecuada para las necesidades de desarrollo petrolero en Indonesia y esperamos que desarrolle valores de beneficio mutuo», concluyó.

Pertamina, como empresa líder en el sector de la transición energética, se compromete a apoyar el objetivo de Emisiones Netas Cero para 2060 continuando impulsando programas que tengan un impacto directo en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Todos estos esfuerzos están en línea con la implementación de Medio Ambiente, Social y Gobernanza (ESG) en todas las líneas de negocio y operaciones de Pertamina.