Pertamina Boss revela el progreso de los esfuerzos de fusión entre Pelita Air y Garuda Indonesia

Jacarta – Director Principal del PT Pertamina (Persero), Simón Aloysius Mantiri admitió que su partido todavía estaba esperando una decisión del Danantara Indonesia en relación con los planes de fusionar sus aerolíneas filiales, a saber Lámpara de agua con Indonesia.

Lea también: Testigo explica el importante papel de las terminales OTM en la reducción de costos de importación y distribución de combustible a las regiones



Aseguró que su partido también informa periódicamente sobre el progreso del proceso relacionado a Danantara Indonesia.

«Todos los procesos todavía están en curso, y siempre informamos a Danantara para que pueda haber una evaluación y una decisión», dijo Simon en el Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Yakarta, el lunes 10 de noviembre de 2025.

Lea también: Pertamina Boss habla sobre la compra de 100 mil barriles de combustible puro por parte de BP-AKR





Presidente Director de Pertamina, Simon Aloysius Mantiri

Admitió que actualmente Pelita Air todavía está llevando a cabo discusiones y evaluaciones internas con Garuda Indonesia sobre este asunto, a la espera de la decisión de Danantara.

Lea también: VIVO se había retirado después de las negociaciones para comprar combustible Pertamina, ESDM: ahora negociando nuevamente



«Hemos iniciado conversaciones (entre Pelita Air y Garuda Indonesia), pero, por supuesto, siguiendo los pasos que existen actualmente, incluidas nuestras evaluaciones internas», dijo Simon.

«También está relacionado con la evaluación interna de Pelita Air, así como con Danantara para finalizarla más tarde», dijo.



Rosan Roeslani, director ejecutivo de Danantara Foto : Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

Se sabe que anteriormente el director ejecutivo de Danantara Indonesia, Rosan Roeslanihabía dicho que su partido todavía estaba revisando el plan de fusión entre Pelita Air y Garuda Indonesia.

«Sí, todavía se está estudiando todo», afirmó Rosan.

Explicó que el objetivo de la fusión de las dos aerolíneas era hacer que sus operaciones fueran más eficientes y su productividad también podría aumentar después de la fusión.

«Sí, de lo que se trata es de ser más eficientes, aumentar la productividad y también optimizar los activos existentes, tanto en horas de vuelo como en repuestos de aviones, etc. Todo se está evaluando», afirmó.